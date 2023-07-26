Наиболее востребованные профессии в Украине: какую профессию выбрать в 2023 году

Современный мир быстро развивается. Большинство профессий становятся автоматизированными. Благодаря модернизации некоторые специальности умирают, но на смену им появляются новые.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом в Украине

В Государственной службе занятости назвали 8 профессий наиболее востребованных в 2023 году. Имея одну из этих специальностей, вы легко найдете работу.

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Кого больше всего ищут работодатели:

тракторист;

токарь;

повар;

продавец;

водитель;

швея;

электрогазосварщик;

слесарь.

В комментарии 24 канала – эксперт Валентина Гаврюшенко рассказала на кого именно сейчас ориентируются работодатели.

Валентина Гаврюшенко Эксперт по рынку труда Традиционно остается спрос именно на квалифицированных работников с инструментом: швея, электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик.

Нельзя игнорировать и увеличение спроса на специалистов по цифровой сфере :

digital-маркетологи;

3D-дизайнеры;

SEO-копирайтеры;

IT-специалисты.

Сезонные профессии: как получить годовой доход за сезон

Правило сезонности актуально для многих профессий. Однако значительное количество работодателей все же выбирают иметь стабильных специалистов, с которыми можно построить долгосрочное сотрудничество.

В марте и в апреле рынок труда начинает разрываться от вакансий. Эксперты определяют эти месяцы как период активных миграций работников между компаниями.

Почему весной становится больше вакансий

заведения общепита расширяют штат через открытие летних площадок;

сфера летних развлечений начинает подготовку к сезону и нуждается в новых работниках;

аграрная промышленность масштабирует ресурсы по сбору урожая;

отели, особенно в курортных местах, готовятся к наплыву туристов;

замена работников, ушедших в отпуск.

На самом деле причин почему именно весной коренным образом меняется ситуация на рынке труда гораздо больше. По мнению Валентины, лучше всего искать работу именно летом, ведь в это время сильно снижается конкуренция на должность. Следует понимать, что квалифицированные специалисты смогут найти работу в любое время года.