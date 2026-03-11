Более 100 тысяч гривен: кто больше всех зарабатывает в Украине

За 4 года полномасштабной войны структура рынка труда в Украине изменилась. Среди наиболее оплачиваемых вакансий остались профессии из сферы строительства, в частности фасадчики и каменщики.

Какие профессии наиболее оплачиваемые?

Однако уже в январе 2026 года к такому перечню добавилась новая категория – служба в Силах обороны. Детали для 24 Канала рассказали аналитики OLX Работа.

За четыре года медианная заработная плата в Украине выросла почти на 94%, тогда как количество вакансий увеличилось на 13%.

В частности, список самых высокооплачиваемых профессий несколько изменился – в топе появилась оборонная сфера, а работа за рубежом исчезла.

Январь 2022 года Январь 2026 года № профессия зарплата (медианная) профессия зарплата (медианная) 1 Брокер (по недвижимости) 65,5 тысяч гривен Брокер (по недвижимости) 112,5 тысяч гривен (+72%) 2 Каменщик 35 тысяч гривен Служба в Силах обороны 70,6 тысяч гривен 3 Фасадчик 35 тысяч гривен Фасадчик 65 тысяч гривен (+86%) 4 Упаковщик (за границей) 35 тысяч гривен Штукатур 62,8 тысячи гривен (+128%) 5 Дальнобойщик (за границей) 31,5 тысячи гривен Каменщик 55 тысяч гривен (+57%)

Какую работу чаще всего ищут украинцы?

Изменились и предпочтения соискателей работы. Если в 2022 году среди самых популярных преобладали рабочие специальности, то теперь интерес чаще смещается к вакансиям с гибким графиком или возможностью работать дистанционно – в частности в сферах коммуникаций и онлайн-торговли.

Сейчас больше всего отзывов набрали вакансии копирайтера, SMM-менеджера, контент-менеджера, оператора чата, менеджера по работе с клиентами и менеджера интернет-магазина.

Зато в начале 2022 года – объявления оператора чата, плиточника, разнорабочего, промоутера и упаковщика.

Каких специалистов ищут работодатели?

А вот спрос со стороны работодателей за это время существенно не изменился. Больше всего вакансий и в дальнейшем предлагают в розничной торговле и логистике, где чаще всего ищут продавцов и водителей.

Кроме того, в список самых востребованных вакансий в этом году также попали служба в Силах обороны и грузчики.

