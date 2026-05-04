Цены на воду в Украине: где в стране самый дорогой и самый дешевый тарифы

В основном украинцы имеют фиксированные тарифы на коммунальные услуги. Однако есть одна услуга, где стоимость может отличатся в зависимости от региона.

Какой тариф на воду в Украине?

Речь идет о водоснабжении, о чем говорится на сайте Минфина.

Согласно информации, в Украине отдельно устанавливаются тарифы на водоснабжение и на водоотвод. Кроме того, они разные для разных водоканалов.

Более того, есть еще две группы тарифов:

на собственно централизованное снабжение холодной воды и водоотведения (для жителей частного сектора и коллективных потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения);

на централизованное снабжение холодной воды и водоотведения с использованием внутридомовых систем, для многоэтажных домов (субъектам хозяйствования, которые являются исполнителями этих услуг).

Где в Украине самый дорогой тариф на воду?

Если же тарифы везде разные, то возникает вопрос – где установлен самый дорогой. Многие ошибочно считают, что речь идет о Львове или Киеве. Однако это не так.

Самый дорогой тариф на воду пока зафиксирован в Днепровской области. А именно та вода, которую поставляет украинцам КП "Павлоградское ПУВКХ".

Цена за водоснабжение установлена на уровне 39,42 гривны за кубометр;

а за водоотведение – 14,244 гривны за кубометр.

В то же время возникает вопрос, где тариф самый дешевый. В КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" установили цену за водоснабжение на уровне 12,948 гривны. Это и есть самая низкая цена.

Обратите внимание! В то же время водоотвод стоит 15,288 гривны, что не является самым низким тарифом.

Данные свидетельствуют, что ЧАО "Энергоресурсы" установили стоимость в 27,156 гривны за кубометр водоснабжения, но за водоотведение – 3,060 гривны. Это также Днепровская область, и это самый низкий тариф за водоотведение в стране.

Но следует добавить, что на сайте указаны более низкие цены. Однако они касаются временно оккупированных украинских регионов.

Важно! В то же время уже стали известны новости о тарифов на свет. Украинское правительство продлило действующий тариф на электроэнергию для населения до 31 октября 2026 года. Стоимость установили на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.

Будут ли повышать тарифы на воду в Украине?

Политик Юлия Свириденко ранее уже писала, что тарифы на воду для людей должны остаться без изменений. В частности еще в 2025 году правительство обратилось к НКРЕКП об отсрочке запланированных тарифных изменений.

Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления,

– подчеркнула премьер-министр.

В то же время правительство должно найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, как не должны терять и заходить в долги.

Что еще стоит знать о водоснабжении в Украине?

Напомним, что ранее медиа писали, что Россия готовит возможную системную кампанию ударов по объектам водоснабжения. Под ударом могут оказаться многие регионы. В частности это Луганская, Донецкая, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Херсонская области. Также может пострадать город Киев.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба рассказал для 24 Канала, как страна готовится к возможным ударам. Он пояснил, что правительство защищает объекты критической инфраструктуры, ставит резервное питание для водоканалов и насосных станций, а еще развивает распределенную генерацию и альтернативные схемы водоснабжения.

Он добавил, что ситуация с водоснабжением значительно сложнее, чем со светом. Поэтому систему готовят так, чтобы она выдерживала удары и быстро восстанавливалась.

Также Кулеба призвал граждан готовиться самостоятельно. В частности подготовить запас вида на случай экстренных ситуаций.