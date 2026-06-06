В Украине возобновили самый дорогой дорожный проект, который простаивал пять лет
В Украине после паузы в целых пять лет возобновили строительство самой дорогой дороги. Речь идет о проекте 30-километрового участка трассы Н-31 Днепр – Решетиловка.
Сколько стоит дорожный проект
О возобновлении строительства дороги сообщила компания "Автомагистраль-Юг", которая является подрядчиком проекта, пишет InVenture.
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Инфраструктурный проект в Днепропетровской области считается одним из крупнейших в программе "Большая стройка". Его стоимость оценивается в 10,6 миллиардов гривен.
На строительство этой дороги, по данным Prozorro, только в 2026 году предусмотрено финансирование из государственного бюджета в размере 7,37 миллиарда гривен.
В 2022 году открыли первый участок дороги в пределах Днепропетровской области.
Сейчас начался второй этап строительства. Дорожники работают над 30-километровым участком дороги от канала "Днепр – Донбасс" до границы с Полтавской областью. Работы здесь прекратили еще 5 лет назад, а после начала полномасштабного вторжения по сути заморозили.
В результате транспортный поток и в дальнейшем двигался по старому маршруту через изношенную и узкую дорожную сеть, проходящую через населенные пункты,
– отмечает издание.
Какие работы ведут на трассе
Сейчас подрядчик начал активные подготовительные и строительные работы на объекте:
- отсыпает земляное полотно;
- укладывает шлаковый щебень;
- продолжает строительство одного из монолитных тоннелей для сообщения местных дорог;
- проводит гидроизоляция водопропускных труб;
- и устанавливает бордюры участках, которые уже частично заасфальтированы.
В то же время строительство трассы Н-31 возобновилось в Полтавской области тоже. В конце мая здесь впервые с февраля 2022 года запустили работу сразу на трех участках:
- на обходе Решетиловки возле села Хоружи;
- на путепроводе в районе Бутенок;
- и в населенном пункте Бережновка.
Общая протяженность трассы составляет 138,4 километра.
В компании отмечают, что с нынешними темпами есть возможность частично открыть движение по второму участку дороги уже до конца этого года. Правда, определенные ограничения для транспорта все же будут.
Восстановление строительства Н-31 рассматривается как важный инфраструктурный проект, направленный на улучшение транспортного сообщения между Днепром и центральными регионами Украины, уменьшение нагрузки на местные дороги и повышение логистической эффективности региональной сети,
– говорится в материале.
Обратите внимание! Будущую трассу Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, по замыслу проектантов, должна стать первым украинским хайвеем.
- Напомним, в Украине завершили основные работы по ремонту на автодорогах государственного значения. В общем дорожники отремонтировали около 14 миллионов квадратных метров дорог, что стало рекордным результатом за все время полномасштабного вторжения.
- Параллельно правительство решило направить дополнительные средства на обновление местных дорог, которые находятся в худшем состоянии. Из резервного фонда государственного бюджета на эти цели выделили еще 3,5 миллиарда гривен. Финансирование распределят между всеми областями, однако ремонты будут проводить прежде всего на наиболее проблемных участках.
- Кроме того, турецкая компания Onur получила контракты на завершение северного обхода Житомира строительства северного обхода Житомира работы были фактически остановлены после расторжения соглашения с предыдущим подрядчиком в 2020 году. Теперь проект планируют довести до завершения, построив примерно 22 километра новой дороги.