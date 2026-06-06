В Украине возобновили самый дорогой дорожный проект, который простаивал пять лет

В Украине после паузы в целых пять лет возобновили строительство самой дорогой дороги. Речь идет о проекте 30-километрового участка трассы Н-31 Днепр – Решетиловка.

Сколько стоит дорожный проект

О возобновлении строительства дороги сообщила компания "Автомагистраль-Юг", которая является подрядчиком проекта, пишет InVenture.

Смотрите также Автобан до Львова: Польша хочет построить новую дорогу, но не в подарок

Инфраструктурный проект в Днепропетровской области считается одним из крупнейших в программе "Большая стройка". Его стоимость оценивается в 10,6 миллиардов гривен.

На строительство этой дороги, по данным Prozorro, только в 2026 году предусмотрено финансирование из государственного бюджета в размере 7,37 миллиарда гривен.

В 2022 году открыли первый участок дороги в пределах Днепропетровской области.

Сейчас начался второй этап строительства. Дорожники работают над 30-километровым участком дороги от канала "Днепр – Донбасс" до границы с Полтавской областью. Работы здесь прекратили еще 5 лет назад, а после начала полномасштабного вторжения по сути заморозили.

В результате транспортный поток и в дальнейшем двигался по старому маршруту через изношенную и узкую дорожную сеть, проходящую через населенные пункты,

– отмечает издание.

Какие работы ведут на трассе

Сейчас подрядчик начал активные подготовительные и строительные работы на объекте:

отсыпает земляное полотно;

укладывает шлаковый щебень;

продолжает строительство одного из монолитных тоннелей для сообщения местных дорог;

проводит гидроизоляция водопропускных труб;

и устанавливает бордюры участках, которые уже частично заасфальтированы.

В то же время строительство трассы Н-31 возобновилось в Полтавской области тоже. В конце мая здесь впервые с февраля 2022 года запустили работу сразу на трех участках:

на обходе Решетиловки возле села Хоружи;

на путепроводе в районе Бутенок;

и в населенном пункте Бережновка.

Общая протяженность трассы составляет 138,4 километра.

В компании отмечают, что с нынешними темпами есть возможность частично открыть движение по второму участку дороги уже до конца этого года. Правда, определенные ограничения для транспорта все же будут.

Восстановление строительства Н-31 рассматривается как важный инфраструктурный проект, направленный на улучшение транспортного сообщения между Днепром и центральными регионами Украины, уменьшение нагрузки на местные дороги и повышение логистической эффективности региональной сети,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Будущую трассу Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, по замыслу проектантов, должна стать первым украинским хайвеем.