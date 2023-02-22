СНБО хочет ввести секторальные финансовые санкции против России на 50 лет

В Украине намерены применить санкции к финансовым учреждениям страны-агрессорки на 50 лет. Следовательно, ограничения будут касаться всех российских банков, в том числе и Центробанка.

На какие учреждения применяют санкции

Решение СНБО о применении санкций в отношении российских финансовых учреждений появилось сегодня, 22 февраля, на сайте Верховной Рады.

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Ограничения Украины будут действоватьНе исключение в Центральном банке. В список также входят все небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании, инвестиционные фонды и другие учреждения, предоставляющие финансовые услуги.

Кстати, согласно закону Украины "О санкциях", запрещаются еще и операции с активами этих компаний.

Кроме того, по решению СНБО аннулируется регистрация российских платежных систем.

Запрещается устанавливать деловые отношения, в том числе корреспондентские отношения, с финансовыми учреждениями России.

Запрет сделок с финансовыми учреждениями.

Запрещение приобретения ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых финансовые учреждения страны-агрессорки.

Как пишет нардеп Ярослав Железняк эту инициативу разрабатывал НБУ.

Это мощный шаг и пример для подражания нашим международным партнерам,

– добавляет он.

Санкции расшатывают кремлевский режим

Как сообщает руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочко, Россия уже начинает экономить из-за санкций. Это касается даже социальных выплат.

В России начали использовать деньги, которые должны были направить на социальные выплаты, на военные цели. То есть денег в России начинает не хватать,

– объясняет эксперт.

По словам экономиста Немецкого института международных дел и безопасности Янис Клюге, которыми он поделился с The Washington Post, образование и строительство дорог в России ощутят негативный эффект от этого уже через несколько лет.