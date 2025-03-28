Коснулось 25 человек и 7 организаций: ЕС ввел новые ограничения для Беларуси

Совет Европейского союза решил ввести ограничительные меры для тех лиц и организаций, которые ответственны за подрыв демократии и верховенства права в Беларуси. Также для тех, кто способствовал внутренним репрессиям, отвечал за нарушение прав человека и военное сотрудничество с Россией против Украины.

Кто из белорусов вошел в санкционный список ЕС

В список подсанкционных лиц вошли председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК), его заместитель, секретарь и члены комиссии, передает 24 Канал со ссылкой на Европейский совет.

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Дело в том, что ЦИК Беларуси организовала президентские выборы в 2025 году, которые не были ни свободными, ни честными. Они проводились в атмосфере репрессий и нарушений прав человека, а также вопреки обязательствам Беларуси перед ОБСЕ.

В список попал Олег Романов, председатель крупнейшей политической партии, которая имеет большинство мест в белорусском парламенте. В списках также 9 судей, которые вынесли политически мотивированные приговоры, в том числе против граждан, которые протестовали против режима Лукашенко, или выражали несогласие,

– говорится в сообщении Евросовета.

Кроме того, санкции ввели и против известных членов Управления по управлению имуществом президента Беларуси – это белорусский правительственный орган, который подчинен непосредственно Лукашенко, который приносит доход режиму.

Относительно санкций на белорусские компании, то их в списке несколько:

ООО "Ридотто" – специализируется на онлайн-гемблинге, его мажоритарный акционер Дмитрий Шведка,

ОАО "Интеграл",

"Белорусские лотереи" – занимаются лотерейным бизнесом в Беларуси, директор Николай Дзенисенко,

Две компании военно-промышленного комплекса Беларуси и их топ-менеджеры – ОАО "Планар" и ее генеральный директор Сергей Аваков, Завод точной электромеханики и его директор Юрий Черный,

ООО "Луковица-Бел" – агрокомпания, которая согласовывала с белорусскими властями использование заключенных к принудительной работе.

Обратите внимание! В общем ограничительные меры против Беларуси распространяются на 310 физических и 46 юридических лиц. Те, кто входят в эти списки, подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физические лица подпадают под запрет на въезд в ЕС.