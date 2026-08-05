Противостояние обостряется: Китай нанес удар по США, введя новые санкции и ограничения

Китай ужесточил контроль за экспортом дронов в США и ввел санкции против нескольких американских компаний. Так Пекин ответил на расширение технологических ограничений со стороны Вашингтона.

Реакция на новые ограничения со стороны США

Министерство торговли Китая в среду, 5 августа, объявило сразу о четырех пакетах контрмер в ответ на последние решения США, пишет Bloomberg.

В Пекине заявили, что причиной стали:

решение Федеральной комиссии по связи США запретить использование некоторых роботов и силовых инверторов производства КНР;

включение более 40 китайских компаний в американский санкционный список из-за обвинений в использовании принудительного труда.

По мнению Китая, эти действия нарушают договоренности, достигнутые между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Меры США нанесли значительный ущерб законным правам и интересам страны. У Китая не осталось иного выбора, кроме как принять необходимые контрмеры,

– отметил представитель Министерства торговли.

Экспортный контроль и санкции

Одним из главных решений Китая стало ужесточение экспортного контроля в отношении дронов.

Отныне продажа в США будет осуществляться только после индивидуального рассмотрения каждой заявки на:

беспилотников;

ключевых комплектующих к ним;

и связанных с БПЛА технологий, входящих в перечень товаров двойного назначения.

Фактически это означает значительное усложнение экспорта китайских дронов в США.

Также Министерство торговли Китая объявило санкции против шести американских компаний, в частности, Applied DNA Sciences и Stratum Reservoir.

В Пекине заявили, что эти компании причастны к американским ограничениям, связанным с регионом Синьцзян.

Под удар попала и компания Compliance Testing. Ее обвиняют в содействии Федеральной комиссии по связи США при введении последних ограничений против КНР.

Китай также проведет национальное расследование в сфере внешней торговли. Проверка коснется: импортных принтеров; копировальной техники; другого офисного оборудования для печати и обработки документов, работающего на импортном программном обеспечении.

Таким образом, обмен санкциями и ограничениями между США и Китаем свидетельствует о возобновлении напряженности между двумя странами и ставит под угрозу хрупкое торговое перемирие.

Напомним, недавно США запретили импорт новых роботов и энергетических инверторов из Китая. Администрация Дональда Трампа заявляет, что этот шаг призван защитить критически важную инфраструктуру ИИ от возможных кибератак, шпионажа и влияния Пекина.