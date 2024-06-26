США специально вводят более мягкие санкции против России перед выборами

Скоро в США должны состояться выборы. Чтобы не допустить подорожания топлива администрация Байдена выбирает более мягкие санкции.

Какова стратегия Байдена сейчас

Намеренно смягченные санкции вводятся против России, Ирана и Венесуэлы. Благодаря этому, цена на газ должна оставаться стабильной.

Читайте также Qatar Airways получили статус лучшей авиакомпании в мире

Более того, эта стратегия поощряет приток нефти на глобальные рынки. Нужно понимать, что все перечисленные государства занимают весомую долю в нефтедобывающей отрасли.

Как действуют эти санкции

По словам одного из американских чиновников, администрация Байдена стремится расположить к себе избирателей, благодаря сниженным ценам на бензин.

Недавно США вводили новые санкции против Ирана. Введенные ограничения лишь частично затрагивают нефтяной экспорт.

Несмотря на нападение на Израиль, Иран продолжает экспортировать нефть на мировой рынок. Сейчас этот показатель – более 1,5 миллиона баррелей в день.

При введении санкций против России, США также обходили внедрение ограничений в нефтяной отрасли. Преимущественно, запреты касались российского финансового сектора.

Однако как говорят сторонники такой стратегии, администрации Байдена удается балансировать в этом вопросе. С одной стороны, цены на бензин для американцев остаются на низком уровне, а с другой, Россия и Иран меньше зарабатывают.