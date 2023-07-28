Новые санкции для Беларуси: стало известно, что наложат ограничения

Стало известно, что новый пакет санкций в отношении Беларуси будет включать товары двойного назначения и авиазапчастей. Его согласовали еще 26 июля.

Санкции против Беларуси

В частности, санкции будут включать ограничения экспорта товаров двойного назначения, то есть тех, которые можно использовать для военных нужд. К ним относятся дроны, компьютеры и авиационные запчасти.

Читайте также Не одна сотня миллиардов долларов: Россия теряет рекордные деньги

Четыре дипломата ЕС на условиях анонимности рассказали, что санкции будут касаться 38 физических и трех юридических лиц.

Страны Балтии ускорят отключение от энергосистемы России

Ранее Евросоюз не спешил вводить санкции против Беларуси и некоторые даже задумывались об ослаблении старих. Однако уже 18 июля стало известно, что ограничения все-таки будут.

В начале августа будут подписаны документы между Литвой, Эстонией и Латвией по синхронизации с Европейской энергосетью до февраля 2025 года.

Решение принято с учетом изменившейся геополитической ситуации с безопасностью в регионе в условиях войны в Украине. Это еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности.

– сообщили в министерстве энергетики Литвы.

Если решение будет принято, местные операторы будут должны объявить о прекращении сотрудничества с БРЭЛЛ и синхронизироваться с Европой до августа 2024 года.