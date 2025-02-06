Фридман и Авен хотят выйти из-под санкций: как продажа Альфа-Банка может помочь

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен под санкциями Евросоюза. Сейчас они активно пытаются избавиться от ограничений. Одной из их надежд на это является продажа доли в крупнейшем частном кредиторе России и его страховом подразделении.

На что российской олигархи хотят обменять продажу Альфа-Банка

Как передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times, в прошлом году Михаил Фридман и Петр Авен продали Альфа-Банк и Альфа-Страхование своему партнеру Андрею Косогову. Олигархи имели вместе 45% долю в банке и 42% долю в страховой компании.

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Самое интересное то, что российские олигархи надеются, что такие действия помогут им обжаловать наложенные на них санкции со стороны Евросоюза.

Косогов, который не находится под санкциями, вышел из относительной неизвестности и стал крупнейшим акционером Альфа-Банка и LetterOne, конгломерата, базирующегося в Мейфейре, после того, как выкупил доли своих партнеров, попавших под санкции,

– говорится в материале издания.

Обратите внимание! Оценка Альфа-Банка и Альфа-Страхование составила около 240 миллиардов рублей, а это где-то 2,5 миллиарда долларов.

Как Фридман и Авен пытаются отменить санкции

Еще в прошлом году Генеральный суд Евросоюза частично отменил основания для санкций в отношении Фридмана и Авена, ведь блок не предоставил достаточно доказательств причастности обоих к подрыву Украины. Это стало едва ли не самым громким ударом по режиму европейских санкций.

Несмотря на это санкций до сих пор действуют в отношении Фридмана и Авена под статусом "ведущих бизнесменов, вовлеченных в экономический сектор, обеспечивающий значительный источник доходов" для Кремля.

Известно, если Фридману и Авену удастся обжаловать этот статус, то санкции ЕС могут быть отменены. Впрочем ограничения можно будет восстановить под другим новым обоснованием.

Ограничительные меры против Петра Авена и Михаила Фридмана остаются в силе - они были продлены на основании решений Совета ЕС в сентябре 2023 года и марте 2024 года, – заверила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Анита Гиппер

Кроме того, она отмечает,, что Еврокомиссия не может комментировать нынешние судебные процессы.