Производители "Шахедов" попали под санкции США и Британии

18 апреля Соединенные Штаты и Великобритания ввели новые санкции против Ирана в ответ на его атаку на Израиль. По информации Министерства финансов США, санкции были применены к 16 лицам и двум организациям, способствующим производству иранских дронов и двигателей для них.

Почему страны ввели санкции

Пять компаний, которые действуют в нескольких юрисдикциях и поставляют комплектующие для Khuzestan Steel Company, также были включены в санкционный список.

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Как отмечают в Министерстве финансов США, металлургическая отрасль Ирана генерирует доход, эквивалентный нескольким миллиардам долларов ежегодно, большинство из которых приходится на экспорт стали.

Одновременно с этими действиями, Великобритания ввела санкции против нескольких иранских военных организаций, лиц и организаций, вовлеченных в иранской индустрии БПЛА и баллистических ракет.

Мы обязаны усиливать наш санкционный режим против Ирана в ближайшие дни и недели. За последние три года мы нацелились на более 600 человек и организаций, связанных с террористической деятельностью Ирана, нарушениями прав человека и финансированием таких групп, как ХАМАС, Хуситы, Хезболла и различные иракские милиции. Мы также активно осуществляли наши санкции, включая начисление рекордных штрафов и разоблачение схем и сетей уклонения от санкций,

– отмечает министр финансов США Джанет Йеллен.

Санкции против производителей БПЛА

Бюро промышленности и безопасности Министерства коммерции США (BIS) также вводит новый контроль, чтобы ограничить доступ Ирана к таким технологиям, как базовая коммерческая микроэлектроника.

Ограничения применяются также к товарам, изготовленных за пределами США, которые произведены с использованием американских технологий.

это дополняется комплексными экспортными ограничениями, которые уже были наложены на Иран, включая контроль за участием Ирана в поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что поддерживает незаконную войну России в Украине.