Украина вводит санкции против Китая: чего касаются эти ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНР поставляет в Россию оружие. К тому же недавно в украинский плен попали граждане Китая, которые воевали на стороне россиян.

Какие санкции против Пекина ввела Украина

Все эти факторы стали причинами введения санкций со стороны Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В соответствии с указом президента, Украина утвердила ограничения против 3 компаний, зарегистрированных в Китае. Речь идет о:

Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co Ltd;

Rui Jin Machinery Co Ltd;

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co Ltd.

В указе президента также сказано, что Украина проинформирует ЕС, США и другие страны о введении этих ограничений и поставит вопрос об утверждении аналогичных санкций уже с их стороны.

Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер,

– говорится в указе.

Обратите внимание! В подсанкционный список вошли и российские компании, которые, в частности, производят оружие для войны России против Украины.