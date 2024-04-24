США не планируют немедленно вводить санкции против китайских банков из-за России, – Reuters

США предварительно обсудили санкции в отношении некоторых китайских банков. Однако, четкого плана реализации таких мер в отношении Китая – нет.

Санкции против китайских банков

США до сих пор неохотно вводит санкции в отношении крупных китайских банков. А все из-за опасений огромных волновых последствий, которые могут негативно повлиять на мировую экономику и американо-китайские отношения в частности.

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В Вашингтоне продолжают надеяться, что дипломатические усилия смогут предотвратить необходимость введения серьезных санкций.

В то же время в последние недели официальные лица США усилили давление на Китай. В частности, госсекретарь Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской военной промышленности. То есть, США таки продолжают предупреждать, что готовы принять меры против китайских банков, которые способствуют торговле товарами двойного военного назначения.

О каких санкциях идет дома

Одна из "крайних" мер – лишение банков доступа к доллару, используемому в большей части мировой торговли. Такие санкции являются "ядерными", поскольку часто приводят к банкротству банков. Для Китая это – особый риск, а именно на фоне замедленного восстановления экономики и растущего долга.

Как Китай и Россия защищают свою экономику? Китай и Россия увеличили торговлю в юанях вместо доллара после войны в Украине. Таким образом, они потенциально защищают свою экономику от возможных масштабных санкций США, которые систематически вводятся против финансовой системы России.

В прошлом США вводили санкции против небольших китайских банков, таких как Bank of Kunlun по разным вопросам. В том числе из-за сотрудничества с иранскими учреждениями.