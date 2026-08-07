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7 августа, 12:48
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Новые ограничения: США ввели санкции против Кубы

Валерия Моргун

Соединенные Штаты ввели санкции против Кубы. Ограничения касаются пяти кубинских компаний и восьми высокопоставленных должностных лиц Министерства революционных вооруженных сил Кубы.

Какие санкции ввели США против Кубы

Все активы лиц, подпадающих под санкции, в США блокируются, а любые транзакции с ними запрещены, о чем говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.

Отмечается, что санкции США вводятся против организаций и лиц, причастных к "закупке военного оборудования за рубежом для Министерства революционных вооруженных сил (MINFAR) и силовых структур кубинского режима".

В санкционный список включены следующие компании:

  1. Tecnoimport;

  2. Duna S.A.;

  3. Union de Industria Militar;

  4. Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin;

  5. Tecnotex.

Отмечается, что Куба служит плацдармом для других противников США, в частности России, Китая и Ирана, которые проводят операции против Соединенных Штатов.

В санкционный список попали военный атташе посольства Кубы в Китае Вальдо Перес Кортес и его коллега в России Моника Милиан Гомес. Об этом пишет Bloomberg.

Также санкции введены в отношении:

  1. генерала Оскара Энрике Биоски Гальего, возглавляющего экономическое управление кубинских вооруженных сил;
  2. генерального директора военно-промышленного объединения Union de Industria Militar (UIM) Роберто Хесуса Висиани Муссета;
  3. заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Роберто Легри Сотолонго.

Согласно информации на сайте Департамента, под ограничения также попали:

  1. Эриберто Санчес Аллейне – генеральный директор TECNOIMPORT;
  2. Альваро Викториано Лопес Мьера – министр революционных вооруженных сил Кубы;
  3. Хосе Антонио Ремон Родригес – руководитель управления международных связей MINFAR, ответственный за военное сотрудничество с зарубежными партнерами, в частности за поставки военного оборудования из России и Китая.

Дональд Трамп заявил, что его решимость непоколебима, а Соединенные Штаты "не будут терпеть государство-нарушителя, которое укрывает враждебные иностранные военные, разведывательные и террористические операции всего в 90 милях от американского побережья".

Напомним, что администрация Дональда Трампа действительно оказывала давление на Кубу. В результате этого страну начали покидать международные компании.

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