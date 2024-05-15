В ЕС могут ввести санкции против любого банка в мире, который помогает России

Франция и Нидерланды предложили ввести санкции ЕС против банков по всему миру, которые помогают российским военным закупать оружие и технологии. Идею еще будут обсуждать.

Санкции против банков, помогающих России

Это предложение сегодня рассмотрят в рамках 14-го пакета санкций против России, который сейчас готовится в ЕС.

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В соответствии с предложенными мерами, любая страна-член Европейского Союза может столкнуться с ограничениями на ведение бизнеса с финансовыми учреждениями по всему миру. Это касается тех банков, которые по мнению ЕС, помогают российским военным в приобретении запрещенных товаров и технологий двойного назначения.

Потенциальный запрет на участие в санкционированных ЕС сделках с Россией по товарам двойного назначения может стать значительным сдерживающим фактором для финансовых учреждений на Ближнем Востоке, в Турции и Китае. Запрет поставил бы под угрозу их доступ к европейским бизнес-возможностям и финансовым рынкам.

Еврокомиссия, возможно, будет координировать похожие санкции в отношении банков с США, что сделает этот инструмент еще более мощным.

Венгрия может выступить против этого предложения. Германия, которая стремится поддерживать тесные деловые связи с Китаем, также потенциально может проголосовать против этой меры. Европейская комиссия недавно выразила обеспокоенность по поводу признаков того, что Пекин поставляет России компоненты, которые могут быть использованы для производства оружия.

Вероятно. 14-й пакет санкций, который требует единодушия всех 27 правительств ЕС, будет готов в июне.