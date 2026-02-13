Ни одной прибыльной отрасли не останется: ЕС готовит новый удар по экономике России

В рамках нового пакета санкций Европейский Союз готовится наложить новые ограничения на Россию в экспорте нефти и металлов. Также блок рассматривает возможность направить давление на порты третьих стран, которые россияне используют для обхода санкций.

Чем экономике России угрожают новые санкции ЕС?

20-й пакет санкций ЕС направлен прежде всего на удар по возможностям России экспортировать нефть. Новым ограничениям подвергаются также сфера металлургии, которая является второй по уровню доходов в бюджет страны. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

В представленном президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен новом пакете санкций предусмотрены ограничения для энергетики, торговли и финансовых услуг России. Чтобы сократить доходы ее бюджета, ЕС введет полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти.

Санкционный список расширят еще на 43 судна теневого флота (до 640 в целом), а также усложнят приобретение танкеров и их техобслуживание. Под новые запреты попадут также ледоколы для перевозки сжиженного природного газа.

Обратите внимание! Бюджет России почувствовал новый удар, ведь нефтегазовые доходы страны в январе 2026 года сократились вдвое – до 5,1 миллиарда долларов.

Под новые запреты ЕС попадет импорт металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Относительно импорта металлов, напоминаю, что после нефтегазовой вторая российская отрасль – это металлургия. И вот здесь получается, что вторая отрасль России столкнется с еще большими проблемами, а там и так их достаточно. То есть, фактически, в России может так случиться, что не останется ни одной отрасли, которая дает прибыль. Нефтегазовая отрасль также в последнее время не очень прибыльная.

Как сообщал Reuters, в перечень ограничений ЕС могут добавить порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии, которые обслуживают суда с российской нефтью. Речь идет о запрете компаниям и физическим лицам из Европы осуществлять операции с любым из этих портов.

По словам экономиста Ивана Уса, если этот пункт войдет в финальный перечень 20-го пакета, России станет сложнее использовать другие страны для обхода санкций и транзита грузов в другие государства.

Расположенная рядом с Россией, Грузия позволяет направлять грузы к себе, а из нее они идут уже без указания России. Прежде всего, это очень важно будет с точки зрения попыток России продавать ворованное в Украине зерно и другие товары с неподконтрольной территории,

– отмечает экономист.

Добавим, что новые представители российских элит могут попасть под санкционное давление, в частности военные, бизнесмены, деятели культуры и спорта. По данным расследовательского проекта "Система", речь идет о 30 людях, среди которых:

рэпер Тимати (Тимур Юнусов), которому ЕС вменяет распространение российской пропаганды;

директор Эрмитажа Михаил Пиотровский;

бывший сенатор и миллиардер из строительной отрасли Андрей Молчанов и другие.

"Им будет сложнее нормально жить в Европе. А мы понимаем, что бы там Россия не говорила, российская элита евроориентирована. Она не ориентируется на другие континенты, разве, возможно, США. Обычно это Европа, и отдыхать любят там. Поэтому эти ограничения очень сильно ударят и в очередной раз подталкивают российскую элиту к тому, чтобы решать кардинально ту ситуацию, в которую их руководство их загнало",

– говорит Иван Ус.

Окончательное принятие 20-го санкционного пакета запланировано на четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, сообщила "Европейская правда".

Какие еще санкции анонсировали в новом пакете?