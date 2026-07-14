Послы ЕС соберутся на внеочередное заседание: Европа должна принять важное решение до 15 июля

Во вторник, 14 июля, Комитет постоянных представителей Европейского Союза проведет экстренное заседание. Его цель – утвердить 21-й пакет санкций против России.

Какое решение должен согласовать ЕС до 15 июля

В частности, для стран Европы крайне важно сделать это именно до 15 июля, о чем пишет "Европейская правда".

Дело в том, что Евросоюз должен заморозить ценовой потолок на российскую нефть до наступления даты ее автоматического пересчета. А это как раз среда – 15 июля.

Согласно информации издания, заседание начнется в 16:00 во вторник. Оно, в частности, будет посвящено единственной теме – утверждению 21-го пакета санкций против Кремля.

Источники "ЕвроПравды" выразили уверенность, что две страны, которые на данный момент тормозят принятие пакета, снимут свои оговорки ради единой цели – усиления санкционного давления на Россию,

– говорится в материале.

Таким образом, есть надежда, что Европейский Союз все-таки одобрит новые ограничения против России. Пакет был представлен еще 9 июня.

Что еще стоит знать о 21-м пакете санкций

В понедельник, 12 июля, стало известно, что ЕС не достиг согласия по пакету ограничений. В частности, из него были исключены Патриарх Кирилл и основатель компании "Лукойл" Алекперов.

Следует также добавить, что две страны высказали оговорки в отношении санкций против России. Речь идет о Греции и Австрии.