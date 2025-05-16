Россия уйдет в финансовую изоляцию: ЕС готовится ударить по банкам, которые поддерживают Путина

Европейский Союз работает над новым пакетом санкций, чтобы заставить Владимира Путина договориться о мире с Украиной. Эти финансово-торговые ограничения будут касаться банков, которые помогают Кремлю финансировать войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Какие санкции готовится ЕС ввести в отношении России

По данным журналистов, новые европейские санкции будут направлены против российского финансового сектора.

В то же время ЕС также готовится наложить ограничения на иностранные банки, которые помогают Москве финансировать войну в Украине, об этом сообщает собеседник, знакомый с деталями, пожелавший остаться анонимным.

Мы хотим мира, и мы должны усиливать давление на президента Путина, пока он не будет готов к миру... И именно поэтому мы работаем над новым пакетом санкций,

– сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что Россия "играет в игры" и не предана мирному процессу, что побуждает блок к необходимости применения более мощных мер ограничения в отношении Москвы.

"Нужно большее давление. Важно, чтобы этот новый пакет санкций был сильнее и амбициознее и действительно обеспечивал это давление", – отметил Домбровскис.

К слову, ранее Владимир Зеленский во время встречи с Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Антониу Коштой сказал, что он рассчитывает от ЕС на новый пакет санкций против России, который коснется всего, что финансирует военную машину страны-агрессора: банков, нефти, энергетики, металлургии и теневого флота.

Ранее стало известно, что послы стран Евросоюза "дали свет" 17-му пакету санкций против России. Эти финансово-торговые ограничения ориентированы на "теневой флот" нефтяных танкеров России и лиц, которые помогают обходить энергетические санкции.