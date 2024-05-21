Минфин США требует от европейских банков выполнять санкции против России

Глава Минфина США требует, чтобы банки ЕС соблюдали санкции против России. На ее взгляд, руководители финучреждений должны активизироваться, чтобы не дать Москве найти обходные пути от ограничений.

Что сказала минфин США

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что вторичные санкции в декабре прошлого года сорвали усилия России по закупке товаров, необходимых для обеспечения войны в Украине. Несмотря на это нужно принять дополнительные меры.

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Я призываю все учреждения принять более строгие меры по соблюдению требований и усилить внимание к попыткам России уклониться,

– сказала она.

Она порекомендовала руководителям финучреждений следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков. Также нужно обращаться с аналогичным вопросом к корреспондентским банкам, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска.

Россия отчаянно пытается получить жизненно важные товары из стран с развитой экономикой, таких как Германия и США. Мы должны сохранять бдительность, чтобы не допустить возможности Кремля обеспечивать свою оборонно-промышленную базу и получить для этого доступ к нашим финансовым системам,

– добавила министр.

В декабре Президент США Джо Байден подписал указ об усилении санкций в отношении банков, которые помогают России. Финучреждениям, которые подпадают под эти ограничения, могут закрыть доступ к финансовой системе Штатов.