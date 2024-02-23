Прибыль Кремля: как Москва зарабатывает несмотря на санкции

После начала полномасштабного вторжения, против России ввели масштабные санкции. Несмотря на это, Кремль продолжает получать значительную прибыль.

За что Россия получила прибыль

Против российской нефти были введены масштабные санкции. Несмотря на это, в течение 2023 года в бюджет России поступил 1 миллиард евро.

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Эти средства были получены путем закупок топлива. Исследования Global Witness показывают, что ориентировочно 35 миллионов баррелей очищенного топлива, которые поступали в ЕС, по крайней мере частично происходят из России. Большая часть сырья – это дизель.

Как обходят санкции

России удается обходить определенные санкции уже известным способом. Страны ЕС не могут покупать подсанкционную продукцию напрямую. Однако, если российское сырье было переработано на топливо в других странах, это допустимо. Преимущественно нефтепродукция из России транспортируется в Индию и Турцию.

Нужно понимать, что 1 миллиард евро это примерно 60 тысяч иранских дронов под названием "Shahed". Именно этими средствами россияне почти ежедневно атакуют мирные украинские города.