Россия теряет союзников из-за действия вторичных санкций США

Россия постепенно теряет благосклонность стран-союзников, ведь США усиливают вторичные санкции. В частности, осторожнее сотрудничать со страной-агрессором стали Китай, Турция, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

"Дружба" vs деньги

Несколько крупных банков в Китае прекратили принимать платежи от санкционированных российских финансовых учреждений. А банки в Армении и Кыргызстане больше не принимают карты, которые используют российскую платежную систему "Мир" - московскую альтернативу Visa и Mastercard.

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Кроме того, Индия, которая ранее была одним из основных покупателей российской нефти, прекратила платить за российскую нефть премиум-класса. Между тем российские нефтяные компании сталкиваются с задержками выплат за сырую нефть и топливо, которые могут длиться до нескольких месяцев, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

! Именно эти страны с начала полномасштабного вторжения России в Украину не разорвали торговые связи со страной-агрессором и продолжили экономическое сотрудничество, в частности, закупки нефти и топлива.

Вторичные санкции

В декабре президент Джо Байден издал исполнительный приказ, который позволяет США непосредственно санкционировать иностранные банки, способствующие значительным операциям для России. Вашингтон угрожает блокировать такие банки, которые ведут бизнес с компаниями, поддерживающих оборонную промышленность России, от своей финансовой системы.

! США постепенно расширяли санкции против России после начала войны в Украине в феврале 2022 года, что нанесло удар по экономике России, в частности через замораживание валютных резервов и отключение от системы SWIFT. Байден также объявил о запрете на импорт российской нефти в марте 2022 года, назвав этот шаг ударом по "главной артерии" российской экономики.

В то же время G7, ЕС и Австралия ввели ограничения цены, запрещая компаниям страховать, финансировать и транспортировать российские морские нефтяные экспорты, проданные по цене выше 60 долларов за баррель.