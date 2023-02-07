Угрожающая ситуация в бюджете России: политолог спрогнозировал, чего еще ждать агрессору

Издание Bloomberg сообщает, что дефицит бюджета России в январе составляет 25 миллиардов долларов. Это произошло из-за нефтяных санкций, потому что накануне к эмбарго на поставку российской нефти присоединилось эмбарго на поставку их нефтепродуктов. А от этого Россия терпит убытки 100 миллионов евро ежедневно.

Это очень угрожающая тенденция для страны-агрессора, ведь такие финансовые потери она понесла всего за один месяц. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что это признают даже провластные российские экономисты.

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Ситуация будет ухудшаться

Политолог считает, что ситуация в российской экономике вряд ли будет улучшаться. А скорее всего ухудшится.

История с дефицитом в российском бюджете из-за санкций похожа на историю банком. Если вы оказываетесь в "минусе" в банке, то ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться еще и с определенной прогрессией. И ее скорость может быть очень большой,

– заметил он.

По его мнению, в дальнейшем доходы России от продажи нефти и газа будут снижаться. И ей придется консервировать месторождения нефти.

"А нефть не газ, который можно просто сжечь, что они и делают. Нефть надо добывать, хранить, транспортировать и продавать. Всего этого Россия сейчас делать не может. Поэтому придется консервировать месторождения, а это также дополнительные расходы из бюджета", - подчеркнул. Рейтерович.

Он отметил, что Россия будет вынуждена это сделать, ведь Индия и Китай не смогут покупать остатки нефти в тех объемах, на которые она рассчитывала. Она им просто не нужна в таких объемах.

"Более того, они уже сейчас заставляют Москву продавать нефть и газ им со скидками, почти по цене себестоимости. Дальше Россия будет доплачивать, чтобы эти страны у нее хоть что-нибудь купили", - подчеркнул эксперт.

Санкции обязательно будут иметь эффект, но не сразу

Он напомнил, что экономисты еще в прошлом году объясняли, что санкции не работают с сегодня дня на завтра. Они отсрочены во времени и обязательно будут иметь эффект, но он начнет нарастать, когда Россия исчерпает все контракты, подписанные в 2022 году. Ведь она с начала войны еще долгое время поставляла газ, в частности, в Европу.

Но затем европейские страны стали отказываться от российского газа и нефти. К примеру, Германия имела зависимость от 20 до 50%, а к концу 2022 года вышла в ноль,

– напомнил политолог.

Он отметил, что теперь последствия санкций отражаются на экономике России в 2 аспектах:

они больше не будут иметь "живых" денег, поскольку контракты подошли к концу;

у них не будет запланированных денег, потому что никто с ними новые контракты в 2023 году подписывать не будет. Возможно, кроме Сербии и Венгрии. Но в масштабах России – это капля в море.

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Все оказалось гораздо хуже

"Такая катастрофическая ситуация в январе произошла, потому что негативный прогноз, который они делали по гипотетическим поступлениям, не оправдался. Все оказалось гораздо хуже, чем ожидалось", – считает собеседник.

Ведь, по его словам, очень быстро европейские страны нашли альтернативу – сейчас ведутся переговоры с Египтом, Израилем, странами Персидского залива по снабжению энергоресурсом.

За счет конкуренции цена в первую очередь на нефть и газ также минимум вдвое меньше, чем та, которую они прогнозировали в своем бюджете,

– считает он.

Политолог отметил, что тот запас, который Путин назвал "кубышкой", сократится минимум в два раза до середины года. С такими темпами они выйдут в ноль. И Россия будет не в состоянии обеспечивать свои минимальные социальные программы.

"И будем надеяться, что рано или поздно им не будет хватать денег, в частности, на содержание огромной армии и ведение войны против Украины", – резюмировал Игорь Рейтерович.

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