Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Под Соледаром и Бахмутом украинские бойцы обезвредили почти 14 тысяч вагнеровцев.

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У российских заключенных нет будущего

Рейтерович рассказал, что у российских заключенных нет будущего, и в этом вся Россия. Те, кто из тюрем выходит, туда возвращается. Для мобилизованных зэков война – это некая отсрочка. Небольшое количество из возвращающихся с фронта заключенных все равно остается асоциальным.

Война не позволяет им социализироваться. Все пропагандисты пытаются разыграть карту, характерную для 1941 года. Проводят определенные параллели, что тогда тоже многие из лагерей шли в штрафные батальоны и кровью смывали совершившие преступления,

– отметил политолог.

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Нюансы тех зеков и нынешних

Он продолжил, что эти пропагандисты не учитывают несколько нюансов, что отличает те времена от нынешних.

Это была все же отечественная война. Боевые действия были на территории СССР, а не в другой стране.

Тогда было много политзаключенных. В ЧВК "Вагнера" не берут политических заключенных, только тех, кто представляет, так сказать, криминалитет.

Россияне это скрывают, но после завершения Второй мировой войны многих узников вернули в лагеря. Это привело даже к определенным войнам в советских тюрьмах между воевавшими и нет.

"Ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться, поскольку многих вагнеровцев ВСУ уже утилизировали. Понятно, что теперь они будут выгребать все, что только можно из тюрем по любым статьям. Возможно, даже будут определенные кулуарные договоренности с правоохранительной системой, чтобы наделали определенную количество дел и посадили людей", – заметил Рейтерович.

По его словам, тогда их можно будет мобилизовать из тюрем. Или еще в зале суда предлагать вместо тюремного срока отправиться на фронт.

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