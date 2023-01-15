Соответствующее мнение высказал Роман Анин, редактор интернет-издания "Важные истории". По его словам, Владимир Путин сделал у России "уникальные" вещи, лишив государство монополии на власть.
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Пригожин имеет очень большую претензию на власть в России
"Сегодня лицензия на насилие в России принадлежит не только правоохранительным органам или армии, а всяческим ЧВК. Именно это говорит о будущем России гораздо больше, чем падение ВВП", – сказал журналист.
Как отметил Роман Анин, сегодня в России "главным героем" есть человек, который не так давно насиловал и грабил женщин – владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
Сегодня "главный герой" российской войн это Евгений Пригожин, в ведении которого находятся десятки тысяч военных – садистов и "зеков". Этот человек в прошлом промышлял тем, что душил женщин и срывал с них золотые серьги. Он судим за мошенничество, ограбление и привлечение несовершеннолетних к преступной деятельности,
– отметил журналист.
Он также добавил, что сегодня у Пригожина очень большая претензия на власть в России, а также повар Путина еще и в хороших отношениях с Рамзаном Кадыровым "и это говорит больше о будущем России, чем разнообразные цифры и статистика".
Какое влияние Пригожин оказывает на войну в Украине
- Пригожин – один из самых приближенных к Владимиру Путину российских олигархов. В Украине Пригожин ответственен за участок фронта Бахмут – Соледар, где воюет немало вагнеровцев.
- Владелец ЧВК "Вагнера" неоднократно критиковал военное руководство России и вступил в "альянс" с бывшим командующим оккупационными войсками Сергеем Суровикиным.
- Но недавно новым командующим россиян стал Валерий Герасимов, которого вагнеровцы и сам Пригожин сильно критиковали.
- В Кремле далеко не все благосклонно относятся к Пригожину. В основном это касается военных и политических лидеров. В Москве опасаются из-за политических амбиций олигарха.
- В боях у Бахмута и Соледара вагнеровцы несут большие потери, в частности Силы обороны Украины уже обезвредили почти 14 тысяч наемников. Однако для Пригожина важно продемонстрировать "победу" для Путина, поэтому он посылает своих наемников на смерть.