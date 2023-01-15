Відповідну думку висловив Роман Анін, редактор інтернет-видання "Важливі історії". За його словами, Владімір Путін зробив у Росії "унікальні" речі, позбавивши державу монополії на владу.

Зверніть увагу Жага до влади: як пригожинська атака на Соледар зірвала плани Шойгу по захопленню Бахмута

Пригожин має дуже велику претензію на владу в Росії

"Сьогодні ліцензія на насильство в Росії належить не лише правоохоронним органам чи армії, а всіляким ПВК. Саме це говорить про майбутнє Росії набагато більше, ніж падіння ВВП", – сказав журналіст.

Як зазначив Роман Анін, сьогодні в Росії "головним героєм" є людина, яка не так давно насилувала і грабувала жінок – власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.

Сьогодні "головний герой" російської війн це Євгєній Пригожин, у підпорядкуванні якого перебувають десятки тисяч військових, – садистів та "зеків". Ця людина в минулому промишляла тим, що душила жінок і зривав з них золоті сережки. Він судимий за шахрайство, пограбування і залучення неповнолітніх до злочинної діяльності,

– зазначив журналіст.

Він також додав, що сьогодні Пригожин має дуже велику претензію на владу в Росії, а також кухар Путіна ще й у хороших відносинах з Рамзаном Кадировим "і це говорить більше про майбутнє Росії, аніж різноманітні цифри й статистика".

Який вплив Пригожин має на війну в Україні