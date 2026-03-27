Еще 100 судов под санкциями: союзник снова бьет по нефтяным доходам Путина

Канада усилила санкции против "теневого флота" России. Правительство добавило в "черный список" еще 100 танкеров, с помощью которых Москва торгует нефтью в обход ограничений.

Почему ввели новые санкции?

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд на полях встречи глав МИД стран G7, пишет Министерство иностранных дел Канады.

В объявлении МИД отмечается, что Россия продолжает использовать нефтяные доходы, чтобы финансировать войну в Украине. А получать средства ей помогает сеть судов, известная как "теневой флот".

Именно эти танкеры транспортируют подсанкционные товары и сырье, в частности сырую нефть, в разные страны. Поэтому новые санкции Канады призваны ограничить доходы Кремля от деятельности "теневого флота", однако без чрезмерного влияния на обычных граждан.

Канада остается непоколебимой в своей преданности суверенитету Украины и ее народа... Пока Россия не прекратит агрессию, Канада будет продолжать усиливать давление через санкции в координации с союзниками и партнерами,

– подчеркнула Ананд.

Какие еще санкции ввела Канада?

Канада уже второй раз усиливает санкции против Москвы за последний месяц. К годовщине полномасштабного вторжения России в Украину страна объявила о новых ограничениях. Тогда под санкции попали:

21 человек и 53 организации России;

100 судов российского "теневого флота".

Кроме того, Канада снизила ценовой "потолок" на российскую нефть с 47,60 до 44,10 доллара США за баррель.

В общем Канада начала вводить санкции против России еще с 2014 года. С тех пор ограничения коснулись более 3 400 физических лиц и компаний, которые причастны к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Дополнительно Канада включила в санкционные списки более 600 судов "теневого флота" Путина.

Важно! На днях также Великобритания усилила борьбу с теневыми танкерами России. По данным Sky News, правительство предоставило разрешение военным перехватывать суда, которые находятся под санкциями Королевства и проходят транзитом через британские воды.

Что известно о "теневом флоте" России?