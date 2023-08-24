Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что разочарована эффектом санкций против России. По ее мнению, рациональные решения против страны-агрессорки не действуют.

МИД Германии разочарован эффектом санкций на Россию

По словам политики логика демократии не действует в автократических странах, а экономические санкции, которые должны иметь экономический эффект – не действуют.

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Анналена Бербок Министерство иностранных дел Германии Мы обнаружили, что с помощью рациональных решений, рациональных мер, согласующих между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся.

Китай сократил импорт российской продукции

23 июня ЕС утвердил 11 пакет санкций против России, запрещающий заходить в порты и шлюзы союза судам, которых компетентные органы подозревают в причастности к перевозке подсанкционной нефти.

В июле Китай импортировал российскую продукцию на 9,2 миллиарда долларов, то есть на 8% меньше чем в июне. В текущем месяце объемы наоборот выросли на 15,7%. Это произошло из-за сокращения внутреннего спроса.

Поэтому страна сократила общий импорт на 12,4%, но, несмотря на это, до сих пор покупает энергоносители, уголь и большинство металлов и руды со значительными скидками в России.

Россия напротив увеличивает объемы импорта китайской продукции. В июле показатель составил 10,3 миллиарда долларов, что на 52% больше, чем в предыдущем месяце.