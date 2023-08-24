Глава МИД Германии выразила разочарование санкциями против России
Источник:DW
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что разочарована эффектом санкций против России. По ее мнению, рациональные решения против страны-агрессорки не действуют.
МИД Германии разочарован эффектом санкций на Россию
По словам политики логика демократии не действует в автократических странах, а экономические санкции, которые должны иметь экономический эффект – не действуют.
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Мы обнаружили, что с помощью рациональных решений, рациональных мер, согласующих между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся.
Китай сократил импорт российской продукции
В июле Китай импортировал российскую продукцию на 9,2 миллиарда долларов, то есть на 8% меньше чем в июне. В текущем месяце объемы наоборот выросли на 15,7%. Это произошло из-за сокращения внутреннего спроса.
Поэтому страна сократила общий импорт на 12,4%, но, несмотря на это, до сих пор покупает энергоносители, уголь и большинство металлов и руды со значительными скидками в России.Обратите внимание! Россия напротив увеличивает объемы импорта китайской продукции. В июле показатель составил 10,3 миллиарда долларов, что на 52% больше, чем в предыдущем месяце.