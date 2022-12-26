В России не все хорошо: как больно санкции ударили о ее экономике и населению

В 2022 году на Россию были наложены беспрецедентные санкции. Если россияне в первые месяцы после введения не почувствовали на себе их последствия, то сейчас наступает время расплаты.

Об этом 24 каналу рассказал украинский предприниматель и инвестор, эксперт по бизнесу Денис Долгополый. По его словам экономику России в следующем году ждут тяжелые времена.

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Отличные новости для украинцев

Он отметил, что для украинцев есть отличные новости, которы свидетельствуют о том, что в России не все хорошо, а даже плохо:

сейчас упали цены на нефть и газ и дисконт на российское сырье вырос;

объемы добычи сильно снизились;

"По итогам года, "Газпром" снизил добычу и продажу на 20%. Это очень ощутимая сумма", – подчеркнул эксперт.

за 10 месяцев расходы на содержание нефтегазовой промышленности России тоже существенно возросли.

Долгополый объяснил, что эти затраты состоят из трех факторов:

транспортировка, на которую оказывают большое влияние аварии на нефте- и газопроводах и бойкотирование;

уход иностранных сервисных компаний из России, замедливший ремонт, разведку и обслуживание;

"Также средства на обслуживание нефтегазовой индустрии выросли на 15-30% - это очень большая часть расходов", - подчеркнул он.

бойкотирование большинства страховых и перестраховочных компаний всех ресурсов, помогающих России вывозить все возможное.

Значительно больший дефицит бюджета, чем ожидалось

По мнению эксперта, следующие три месяца в экономике России будет продолжаться турбулентность.

Танкеры уже ограничены, нефть и газ, которые направляются в Китай, идут туда не за "живые" деньги, а за то, что Китай предоставил несколько лет назад кредиты почти на 100 миллиардов долларов на строительство транспортных коридоров в Поднебесную,

– подчеркнул он.

Предприниматель назвал еще один фактор, влияющий на экономику России.

"У них уже заполнены все емкости для хранения нефти или другого сырья, в том числе склады и вагоны. То есть большая часть промышленности работает на склад. А часть газа, который они добывают, сжигают", – пояснил он.

По его словам, уже в этом году ожидается значительно больший дефицит бюджета, чем прогнозировалось. А относительно следующего года россияне уже обсуждают различные бюджетные процедуры, которые сокращают основные направления бюджетирования.

У россиян есть навык терпеть

Проблемы в экономике уже испытывают на своих кошельках и рядовые россияне.

Они не очень богаты. Кроме того, еще имеют генетическую память из "совка", и некоторая часть населения может жить в нищете,

– уверен Долгополый.

Он подчеркнул, что за последние 20 лет большинство российских регионов (имеются в виду не крупные города, а села), до сих пор находятся в нищете.

"И для них уже не имеет значения, эта нищета больше или меньше. У людей сформировалась привычка терпеть", - рассказал инвестор.

Он считает, что спад российской экономики происходит очень медленно, люди не сразу замечают, как их жизнь ухудшается, и не реагируют очень остро на экономические проблемы.

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Манипулирование российской статистики

Долгополый отметил, что независимые эксперты, оценивающие экономику России на основе Big Data и обрабатывающие даже чеки из магазинов, отмечают рост реальных цен на товары повседневного потребления на 40% за 10 месяцев.

Даже если расходы россиян не изменились, они начали дороже покупать менее качественные товары. Именно этим может манипулировать российская статистика.

– считает он.

Эксперт рассказал, что в кругах экономистов есть такая шутка: россияне два месяца назад отчитались, что инфляция, если из нее убрать огурцы и билеты на самолеты, не изменилась.

"В следующем месяце они тоже то, что аномально будет расти в цене, выбросят из расчетов, и будут отчитываться, что с инфляцией все хорошо", – подчеркнул он.

По его мнению, эта шутка демонстрирует, что российским властям уже невозможно скрывать серьезные проблемы в экономике.

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Ситуация в экономике России: коротко