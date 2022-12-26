В России не все хорошо: как больно санкции ударили о ее экономике и населению
В 2022 году на Россию были наложены беспрецедентные санкции. Если россияне в первые месяцы после введения не почувствовали на себе их последствия, то сейчас наступает время расплаты.
Об этом 24 каналу рассказал украинский предприниматель и инвестор, эксперт по бизнесу Денис Долгополый. По его словам экономику России в следующем году ждут тяжелые времена.
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Отличные новости для украинцев
Он отметил, что для украинцев есть отличные новости, которы свидетельствуют о том, что в России не все хорошо, а даже плохо:
- сейчас упали цены на нефть и газ и дисконт на российское сырье вырос;
- объемы добычи сильно снизились;
"По итогам года, "Газпром" снизил добычу и продажу на 20%. Это очень ощутимая сумма", – подчеркнул эксперт.
- за 10 месяцев расходы на содержание нефтегазовой промышленности России тоже существенно возросли.
Долгополый объяснил, что эти затраты состоят из трех факторов:
- транспортировка, на которую оказывают большое влияние аварии на нефте- и газопроводах и бойкотирование;
- уход иностранных сервисных компаний из России, замедливший ремонт, разведку и обслуживание;
"Также средства на обслуживание нефтегазовой индустрии выросли на 15-30% - это очень большая часть расходов", - подчеркнул он.
- бойкотирование большинства страховых и перестраховочных компаний всех ресурсов, помогающих России вывозить все возможное.
Значительно больший дефицит бюджета, чем ожидалось
По мнению эксперта, следующие три месяца в экономике России будет продолжаться турбулентность.
Танкеры уже ограничены, нефть и газ, которые направляются в Китай, идут туда не за "живые" деньги, а за то, что Китай предоставил несколько лет назад кредиты почти на 100 миллиардов долларов на строительство транспортных коридоров в Поднебесную,
– подчеркнул он.
Предприниматель назвал еще один фактор, влияющий на экономику России.
"У них уже заполнены все емкости для хранения нефти или другого сырья, в том числе склады и вагоны. То есть большая часть промышленности работает на склад. А часть газа, который они добывают, сжигают", – пояснил он.
По его словам, уже в этом году ожидается значительно больший дефицит бюджета, чем прогнозировалось. А относительно следующего года россияне уже обсуждают различные бюджетные процедуры, которые сокращают основные направления бюджетирования.
У россиян есть навык терпеть
Проблемы в экономике уже испытывают на своих кошельках и рядовые россияне.
Они не очень богаты. Кроме того, еще имеют генетическую память из "совка", и некоторая часть населения может жить в нищете,
– уверен Долгополый.
Он подчеркнул, что за последние 20 лет большинство российских регионов (имеются в виду не крупные города, а села), до сих пор находятся в нищете.
"И для них уже не имеет значения, эта нищета больше или меньше. У людей сформировалась привычка терпеть", - рассказал инвестор.
Он считает, что спад российской экономики происходит очень медленно, люди не сразу замечают, как их жизнь ухудшается, и не реагируют очень остро на экономические проблемы.
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Манипулирование российской статистики
Долгополый отметил, что независимые эксперты, оценивающие экономику России на основе Big Data и обрабатывающие даже чеки из магазинов, отмечают рост реальных цен на товары повседневного потребления на 40% за 10 месяцев.
Даже если расходы россиян не изменились, они начали дороже покупать менее качественные товары. Именно этим может манипулировать российская статистика.
– считает он.
Эксперт рассказал, что в кругах экономистов есть такая шутка: россияне два месяца назад отчитались, что инфляция, если из нее убрать огурцы и билеты на самолеты, не изменилась.
"В следующем месяце они тоже то, что аномально будет расти в цене, выбросят из расчетов, и будут отчитываться, что с инфляцией все хорошо", – подчеркнул он.
По его мнению, эта шутка демонстрирует, что российским властям уже невозможно скрывать серьезные проблемы в экономике.
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Ситуация в экономике России: коротко
- США расширили санкции в отношении России. В санкционный список внесли еще 10 юридических лиц, в том числе компании, вовлеченные в российский военно-промышленный комплекс.
- Евросоюз одобрил решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемый Россией, на уровне 60 долларов США за баррель. Благодаря этому экспорт нефти из России за последнюю неделю упал на 54%.
- Российские акции в 2022 году продемонстрировали худший результат. Ведь в связи с масштабными санкциями против официальной Москвы многие инвесторы решили покинуть российский рынок.