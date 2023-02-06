Серьезно ударят по российскому бюджету, – экономист о ценах на нефть агрессора

Наши партнеры продолжают вводить санкции против российских нефти и нефтепродуктов. Так, 5 декабря ЕС ввел эмбарго и потолок цен на нефть. А 5 февраля санкции коснулись и нефтепродуктов россиян.

Так, 6 пакетом санкций Евросоюз вводил полное эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов в Европу. В 8 пакете вводились прайс-кепы (максимальные минимальные и цены) для поставок третьим странам. Об этом 24 Каналу рассказал экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Какие цены ЕС установил на российские нефтепродукты

Так, ЕС установил предельную цену на российскую нефть в пределах 60 долларов за баррель, что действует с 5 декабря. Большинство компаний, обеспечивающих страхование морских перевозок или отдающих в аренду суда для транспортировки нефти, являются европейскими и четко соблюдают санкции.

Следовательно, когда идет закупка нефти в пределах установленных прайс-кепов, европейские компании имеют право участвовать в соответствующих процедурах. Если цены будут выше установленных – идет отказ. Таким образом и обеспечивается соблюдение этих цен.

Что касается нефтепродуктов, то с 5 февраля были введены следующие цены:

нефтепродукты, продаваемые с премией к сырой нефти (бензины) – 100 долларов за баррель;

нефтепродукты, продаваемые со скидкой до сырой нефти (мазуты) – 45 долларов за баррель.

Санкции серьезно ударят по бюджету страны-агрессора

Пендзин отметил, что чистая цена бензина сегодня ниже рынка. То есть это достаточно весомый удар для российских компаний, пытающихся продать его.

В среднем цена на мировом рынке 1 литра бензина составляет около 1,13 – 1,20 доллара. Прайс-кепом для бензинов по контрактам с россиянами является 0,62 доллара за литр. Это достаточно хорошая стоимость. Я думаю, это серьезно ударит по карману российского бюджета,

– подчеркнул экономист.

Кроме того, на саммите Украина – Евросоюз отметили, что ущерб россиян от уменьшения цен составляет 160 миллионов евро ежедневно. Это огромная сумма, которая не попадает в российский бюджет, что является существенным следствием санкций, которые сегодня введены Евросоюзом против России.

Пендзин о санкциях на российские нефтепродукты: смотрите видео

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