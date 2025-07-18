Санкции работают: в России жалуются на проблемы с НПЗ

Проблемы россиян из-за войны продолжают расти. Российские нефтяные компании сталкиваются с проблемами во время ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Какие проблемы имеют российские НПЗ?

Отремонтировать российские НПЗ не удается из-за санкций, введенных западными странами. Об этом рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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По словам министра, сбои на нефтеперерабатывающих предприятиях возникают из-за трудностей с поставками оборудования. Оно попало под санкции ЕС, которые были приняты еще в феврале 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения в Украину.

Почему иногда случаются сбои? Потому что мы сейчас находимся в условиях санкций: вот, скажем, планировали ремонт на четыре месяца, а что-то задержали, что-то недопоставили,

– отметил Цивилев.

Он также добавил, что из-за санкций сроки ремонта НПЗ смещаются, и это приходится компенсировать.

Важно! В 2024-м объемы переработки нефти на НПЗ России обвалились до минимума за 12 последних лет из-за атак украинских дронов. Они вывели из строя не менее 10 крупнейших заводов, а некоторые простаивали по несколько месяцев.

Почему возникают проблемы у НПЗ России?

Нынешние проблемы с ремонтом, которые возникают на российских НПЗ, вызваны критической зависимостью заводов от западного оборудования.

Предприятия строили и модернизировали с помощью компаний США и Европы, в частности UOP и ABB.

Американские и европейские компании ранее поставляли в Россию оборудование и технологии, которые используются почти на всех крупнейших предприятиях.

В 2000-х годах около 80% всего оборудования для переработки нефти закупали за рубежом.

Стоит знать! НПЗ России так и не удалось полностью перейти на отечественные аналоги технологий, хотя власти активно внедряли политику импортозамещения. По оценкам аналитиков, в 2024 году только 45% насосного оборудования на заводах были российскими.