Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) и дипломат Владимир Огрызко в разговоре с 24 Каналом объяснил, что на это может быть четкая причина. США в чем-то зависимы от России.

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Почему США не ввели санкции против России?

Дональд Трамп пообещал вести тарифы против России и ее союзников через 50 дней. За это время Киев и Москва должны согласовать мирное соглашение. В то же время президент США фактически отложил на век законопроект Грэма-Блюменталя о 500% пошлин на страны, которые закупают у России нефть и газ.

Пока США зависимы от России по одной позиции – урановых рудах и обогащенном урана. Пока Россия будет иметь этот рычаг влияния, американцы, скорее всего, на "драконовские" санкции не пойдут,

– отметил Владимир Огрызко.

По словам дипломата, если этот фактор изменить, тогда у Трампа не останется страхов, чтобы сделать то, чем он давно угрожал России.

Как Трамп предлагает предоставлять Украине оружие?

Кроме того, американский лидер заявил, что его страна будет поддерживать Украину оружием. В частности, Трамп сказал, что Киеву передадут новые системы Patriot.

Обещание дать нам оружие является очень важным. Если это произойдет, мы будем иметь тот щит, который не позволит россиянам уничтожать наши города и людей. Если заработает схема Трампа, небо в значительной степени будет закрытым,

– объяснил дипломат.

Фактически схема, которую предлагает Трамп, предусматривает, что между США и НАТО будет заключено соглашение. Согласно ему, Америка будет продавать свое оружие европейским партнерам, а они – будут отправлять его Украине. Однако это может занять недели или месяцы, а не дни, как об этом утверждал американский лидер.

Интересно, что в интервью для издания New York Post Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждают соглашение, по которой США купят украинские дроны в обмен на американское оружие. Для двух сторон это станет очень выгодным сотрудничеством.