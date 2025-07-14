Сенат США приостановил санкции против России после заявления Трампа

США планировали ввести жесткие санкции против торговых партнеров России. Однако пока утверждение законопроекта поставили на паузу.

Почему санкции поставили на паузу?

Отложить санкции решили после того, как Дональд Трамп пообещал самостоятельно принять меры уже этим летом, если российский диктатор Владимир Путин не будет продвигаться к миру с Украиной. Об этом заявил лидер большинства в Сенате Джон Тун, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Сейчас выглядит так, что президент попытается сделать кое-что самостоятельно. Если впоследствии он решит, что принятие законопроекта добавит рычагов в переговорах, мы будем готовы,

– заявил Тюн.

По его словам, из-за угроз Трампа потребность в принятии законопроекта в Сенате может вообще отпасть

Важно! В Палате представителей также не ожидают продвижения законопроекта о санкциях против России до летних каникул Конгресса.

Какими санкциями пригрозил Трамп?

В понедельник, 14 июля, Трамп пригрозил "очень строгие тарифы", если мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто в течение 50 дней.

Президент пригрозил, что США введут вторичные тарифы до 100% против стран, которые продолжают торговать с Россией,

Вместе с тем законопроект сенаторов о санкциях против России предусматривает еще более жесткие пошлины для таких стран, как Китай, Индия и Бразилия.

В частности, президенту предлагают предоставить полномочия устанавливать вторичные пошлины на уровне 500% на импорт товаров из стран, которые поддерживают торговлю с Москвой.

Стоит знать! В совместном заявлении авторы законопроекта, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, приветствовали тарифные угрозы Трампа.