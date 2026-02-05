"Не панацея": в ЕС сказали, считают ли эффективными свои санкции против России

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан прокомментировал их эффект. Он подчеркнул, что это – "не панацея".

Работают ли санкции против России?

И хотя ограничения всегда можно обойти, чиновник уверен – западные санкции все же имеют "значительное влияние" на российскую экономику. Эксклюзивные детали сообщает Guardian.

Дэвид О'Салливан выразил сдержанный оптимизм и отметил, что санкции уже ощутимо ударили по российской экономике.

В то же время, по его оценке, в 2026 году ситуация может приблизиться к грани неустойчивости из-за деформации экономической структуры – вследствие приоритета военного производства над гражданским.

Я думаю, что противостояние законам экономической гравитации может длиться лишь некоторое время,

– подчеркнул он.

Содержание военной машины Владимира Путина все дороже обходится стране-агрессору, которая сейчас испытывает наибольшее давление с начала войны. Нефтяные доходы быстро сокращаются, инфляция держится около 6%, а процентные ставки достигли 16%.

Что О'Салливан рассказал о санкциях?

В 2022 году, с начала полномасштабного вторжения в Украину, ЕС ввел против России 19 беспрецедентных раундов санкций.

Они касаются более 2 700 человек и организаций и предусматривают остановку торговли в таких широких сферах, как энергетика, авиация, ИТ, товары роскоши, бриллианты, золото и тому подобное.

Более того, ЕС поставил себе цель убедить другие страны не позволять перепродажу европейских товаров в Россию, особенно компонентов, которые могут быть использованы для военных целей.

О'Салливан отметил, что блоку удалось достичь определенных результатов в предотвращении прямого реэкспорта товаров, важных для вооружения, через Центральную Азию, Кавказ, Турцию, Сербию и ОАЭ, а также "в меньшей степени" – через Малайзию.

Исключение – Китай с его "безграничной" дружбой с Москвой.

Кроме того, европейцы приняли меры для противодействия теневому флоту – устаревшим танкерам с непрозрачной собственностью, которые транспортируют российскую нефть на экспортные рынки Китая и Индии. По состоянию на декабрь 2025 года почти 600 судов находились под санкциями.

К слову, в 2025 году федеральный бюджет получил примерно 108 миллиардов долларов США в виде налогов с нефти и газа – это на 24% меньше, чем в 2024 году. По данным Bloomberg, нефтегазовые доходы России упали до самого низкого уровня за 5 лет на фоне сокращения экспорта из-за санкций и снижения цен.

Будет ли 20-й пакет санкций от ЕС?