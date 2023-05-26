Будет труднее финансировать войну против Украины: Япония расширила санкции против России

Япония расширила санкционные ограничения против страны-агрессоры. В "черный" список попали 17 физлиц и 78 организаций.

На это уже отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он поблагодарил союзников.

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Также Япония запрещает экспорт для 80 организаций из России и предоставление строительных и инженерных услуг для государства-террориста со 2 июня. Об ужесточении санкций против России говорилось на G7, где с визитом находился президент Владимир Зеленский и его команда.

Санкции введены против ряда российских авиационных предприятий, в частности:

авиазаводов "Урал",

"Комсомольск-на-Амуре" и "Иркутск",

конструкторского бюро машиностроения из Коломны,

НПП "Пульсар",

группы "ГАЗ",

торгового дома "РОСЕЛ",

Государственный ракетный центр имени Макеева и других организаций.

Почему этот пакет санкций важен

В санкционный пакет также включены российские Фонд национального благосостояния и Фонд защиты национальных ценностей, средства которых используются российским режимом для продолжения войны против Украины. Относительно определенных физических и юридических лиц будет осуществлено замораживание счетов, если они будут обнаружены в Японии, а также запрещены любые финансовые операции с ними.

В рамках нового санкционного пакета Токио ввел запрет на предоставление строительных и инженерных услуг для России и расширил перечень запрещенного экспорта рядом товаров, способствующих укреплению промышленной базы страны-агрессоры.

Что этому предшествовало

Ранее Япония запретила экспорт в РФ полупроводников, оборудование для добычи нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, элитного алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D-принтеров. Под запретом находятся и вакцины, медицинское оборудование и лекарства.

Обратите внимание! Всего в санкционном списке Японии теперь числятся всего 700 физических лиц и 207 организаций из России и 311 физических лиц среди приспешников агрессора на временно оккупированных территориях Украины.