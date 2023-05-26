Будет труднее финансировать войну против Украины: Япония расширила санкции против России
Источник:МИД Японии
Япония расширила санкционные ограничения против страны-агрессоры. В "черный" список попали 17 физлиц и 78 организаций.
На это уже отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он поблагодарил союзников.
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Также Япония запрещает экспорт для 80 организаций из России и предоставление строительных и инженерных услуг для государства-террориста со 2 июня. Об ужесточении санкций против России говорилось на G7, где с визитом находился президент Владимир Зеленский и его команда.
Санкции введены против ряда российских авиационных предприятий, в частности:
- авиазаводов "Урал",
- "Комсомольск-на-Амуре" и "Иркутск",
- конструкторского бюро машиностроения из Коломны,
- НПП "Пульсар",
- группы "ГАЗ",
- торгового дома "РОСЕЛ",
- Государственный ракетный центр имени Макеева и других организаций.
Почему этот пакет санкций важен
В санкционный пакет также включены российские Фонд национального благосостояния и Фонд защиты национальных ценностей, средства которых используются российским режимом для продолжения войны против Украины. Относительно определенных физических и юридических лиц будет осуществлено замораживание счетов, если они будут обнаружены в Японии, а также запрещены любые финансовые операции с ними.
В рамках нового санкционного пакета Токио ввел запрет на предоставление строительных и инженерных услуг для России и расширил перечень запрещенного экспорта рядом товаров, способствующих укреплению промышленной базы страны-агрессоры.
Что этому предшествовало
Ранее Япония запретила экспорт в РФ полупроводников, оборудование для добычи нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, элитного алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D-принтеров. Под запретом находятся и вакцины, медицинское оборудование и лекарства.