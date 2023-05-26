Известно, что Владимир Путин встретился с лидерами стран-членов Евразийского экономического союза. Также общался с некоторыми другими главами постсоветских стран во время Высшего Евразийского экономического совета. Он проходил 25 мая в Москве.

Читайте также Более 200 миллиардов: ЕС заблокировал активы российского центрального банка

Россия ищет способы обойти санкции

В ходе встречи Путин, Пашинян и Токаев призвали в дальнейшем развивать ЕАЭС с третьими странами. Речь идет, в частности, о включении переговоров о заключении соглашений о свободной торговле с ОАЭ, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем и Ираном.

Кроме того, Путин призвал ЕАЭС создавать технологические альянсы с третьими странами. В Институте по изучению войны предполагают, что Кремлю это необходимо, чтобы снабжать себя критически важными компонентами. Их Москва либо будет производить, либо покупать самостоятельно.

Кремль, вероятно, пытается убедить страны-члены ЕАЭС и другие постсоветские страны помочь в текущих схемах Кремля с Китаем, Ираном и другими странами по уклонению от санкций путем облегчения логистики этих схем.

– говорят в отчете.

Так, президент России призвал нарастить количество новых предприятий, которые должны работать под общей торговой маркой "произведено в ЕАЭС". Это, вероятно, должно дать возможность российской продукции появляться на полках как произведенной в ЕАЭС. Таким образом, она может избежать западных санкций на экспорт.

ЕАЭС хотят создать рынок газа и нефти

Отмечают в Институте, что Лукашенко и Токаев прямо призывали создавать полноценный Экономический альянс с рабочим совместным рынком. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси утверждал, что представители ЕАЭС обсуждают создание общего рынка газа, нефти, а также нефтепродуктов.

Составители отчета предполагают, что Беларусь и Казахстан могут активно участвовать в помощи России обойти санкции. Именно поэтому Кремль, вероятно, хочет расширить, а также формализовать отношения с расширенным ЕАЭС.

Аналитики заметили, что ранее предполагали, что Кремль свое доминирование в ОДКБ использует, чтобы потребовать от государств-членов закупку технологий двойного назначения. Сама же Россия их купить не может из-за санкций, наложенных на нее. Собственно, нечто подобное может происходить и в ЕАЭС.