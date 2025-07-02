По сети распространяют манипуляции об отмене санкций США против российских компаний: что говорят в ЦПД

В сети распространяются ложные сообщения о якобы отмене санкций США против российских компаний. На самом деле речь идет о сирийском санкционном списке.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Санкции против России остаются в силе

Президент США Дональд Трамп 30 июня подписал указ, который отменяет отдельные санкции, связанные с сирийским списком.

Этот документ стал поводом для распространения в соцсетях манипулятивных сообщений. Они касаются якобы полной отмены ограничений против российских банков и компаний, включая государственную компанию "Рособоронэкспорт".

На самом деле указ никоим образом не касается санкций, введенных за участие России в войне против Украины или сотрудничество с Ираном.

Компания "Рособоронэкспорт" и все другие российские юридические и физические лица, которые поддерживают войну против Украины, остаются под санкциями США,

– говорится в сообщении ЦПД.

Как передают в ЦПД, часть российских юридических лиц действительно была изъята из сирийского санкционного списка. Однако они и в дальнейшем остаются под санкциями США в рамках украинского или иранского направлений.

Напомним, администрация Трампа с января 2025 года не вводила новых санкций против России. Это позволило Кремлю закупать запрещенные технологии для ведения войны против Украины.