США сняли санкции с экс-руководителя крупнейшего банка России

США начали снимать персональные санкции против высокопоставленных россиян. Из обновленного списка ограничительных мер Вашингтон убрал бывшего финансового директора одного из крупнейших российских банков.

Кого изъяли из санкционного списка США?

Речь идет об Александре Бурико, которая ранее была старшим вице-президентом "Сбербанка" и занимала должность заместителя председателя правления, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов США.

Под санкции США Бурико попала еще в мае 2022 года. Тогда Вашингтон ввел ограничения в целом против восьми топ-руководителей "Сбербанка".

Тогда в американском Минфине говорили, что эти "лица и структуры критически важны для способности России вести войну против Украины".

Введенные против них санкции имели целью ограничить возможности финансового учреждения оказывать поддержку военной машине диктатора Владимира Путина.

Важно! Вместе с тем санкции против "Сбербанка" ввели чуть раньше, в апреле 2022 года. Они остаются в силе до сих пор и включают запрет на любые финансовые операции с компаниями или гражданами США. Активы банка также заморозили.

Почему сняли санкции с Бурико?

Бурико была среди топ-менеджеров и членов совета директоров "Сбербанка", которые покинули его вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, пишет Reuters.

В правительстве США уверяют, что она разорвала связи со "Сбербанком" и доказала, что обстоятельства, из-за которых против нее ввели санкции, больше не действуют.

Поэтому решение о снятии ограничений Минфин принял в рамках стандартной административной процедуры в ответ на ходатайство о пересмотре санкций.

Эффективность санкций заключается не только в возможности их вводить, но и в готовности отменять ограничения в соответствии с законом,

– подчеркнул представитель правительства.

Стоит знать! По данным издания, в декабре 2024 года Бурико подала иск против Министерства финансов США в федеральный суд в Вашингтоне. Она заявила, что разорвала все связи со "Сбербанком" через несколько дней после введения санкций, поэтому ее дальнейшее пребывание в санкционном списке является незаконным. Однако пока рассмотрение дела еще продолжается.

