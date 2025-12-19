Укр Рус
Экономика Новости экономики "Поддержка Украины не ослабнет: в ЕС рассказали, когда ждать 20-й пакет санкций против России
19 декабря, 12:00
4

"Поддержка Украины не ослабнет: в ЕС рассказали, когда ждать 20-й пакет санкций против России

Ирина Гайдук
Основні тези
  • ЕС продлил все введенные ранее санкции против России еще на полгода и готовит 20-й пакет санкций.
  • ЕС планирует новый пакет санкций, чтобы усилить давление на Россию, в частности, сосредотачивая внимание на противодействии "теневому флоту".

Европейский Союз стремится не только финансово поддержать Украину, но и усилить давление на Россию для завершения войны. Поэтому европейские лидеры готовят следующий, уже 20-й пакет санкций против Москвы.

Какие санкции согласовали против России?

В Брюсселе 18 декабря страны Евросоюза поддержали продление всех введенных ранее санкций против России еще на полгода. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Евросовета Антониу Кошта, передает 24 Канал со ссылкой на сайт ведомства.

Мы согласовали продление санкций против России. Наша цель – не затягивать войну. Наоборот, сегодняшние решения являются ключевым вкладом в достижение справедливого и длительного мира для Украины, 
– отметил Кошта.

Глава Евросовета отметил, что сегодня единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров – это усилить Украину. Поэтому, с одной стороны, страны Европы согласились поддержать Киев финансово, а с другой – должны давить на Москву.

Поэтому принятые решения, по словам Кошти, должны стать четким послание России:

  • ей не удалось достичь своих целей в Украине;
  • Европа стоит рядом с Украиной – столько, сколько потребуется;
  • Россия должна признать, что она не выиграет эту войну, и сесть за стол переговоров.

Наша политическая и финансовая поддержка Украины не ослабнет – ни во время войны, ни в мирное время, ни во время восстановления. Мы преданы идее построения свободной и богатой Украины в составе Европейского Союза, 
– подчеркнул Кошта.

Какие санкции планируют против России?

В то же время ЕС работает над следующими санкциями против России, чтобы еще больше усилить давление на агрессора, говорится в выводах заседания Европейского совета.

Европейский совет призывает Совет ЕС продолжить работу над новым пакетом санкций, чтобы принять его как можно скорее после представления в начале 2026 года, 
– отмечается в документе.

Кроме того, ЕС продолжит координацию со странами G7 и другими партнерами в этом вопросе и усилит меры по предотвращению обхода санкций.

Важно! Особое внимание ЕС будет уделять противодействию "теневого флота" России, чтобы и в дальнейшем уменьшать доходы России от продажи энергоресурсов.

Какие санкции приняли в ЕС?

  • В среду, 18 декабря, Совет ЕС расширил санкции против "теневого флота" России, добавив в список еще 41 судно. Ограничения касаются прежде всего танкеров за пределами ЕС, которые помогают Кремлю обходить ценовые ограничения на нефть или обеспечивают функционирование энергетического сектора России.

  • Под санкции также попали суда, задействованные в перевозке российской военной техники, а также те, что использовались для транспортировки похищенного из Украины зерна и культурных ценностей. В результате этого решения общее количество кораблей российского "теневого флота", в отношении которых введены ограничения, приблизилось к 600.

  • Также ЕС ввел ограничения против пяти физических лиц и четырех компаний, которые играют ключевую роль в обеспечении деятельности "теневого флота" Кремля. В список, в частности, попали предприниматели, связанные с крупнейшими российскими нефтяными гигантами – "Роснефть" и "Лукойл".

  • Кроме этого, ЕС применил санкции в отношении еще 12 человек и двух организаций, причастных к гибридным действиям России. Речь идет о прокремлевских агентах, которые занимаются информационными манипуляциями за рубежом и осуществляют кибератаки против европейских стран, сообщает Евросовет.