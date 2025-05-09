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9 мая, 11:34
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Кир Стармер объявил о самом большом пакете санкций против России

Валерия Моргун
Основні тези
  • Великобритания объявила о самом большом пакете санкций против России, направленный на "теневой флот" и до 100 нефтяных танкеров.
  • Эти санкции имеют целью усилить давление на Путина и защитить критически важную национальную инфраструктуру Великобритании и Европы.

Угроза, которую представляет Россия для национальной безопасности, не может быть недооценена. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Великобритания вводит санкции против России

В частности он объявил о введении крупнейшего пакета санкций, передает 24 Канал со ссылкой на Стармера в Х.

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Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о самом большом пакете санкций на сегодня,
– написал британский премьер-министр.

Он подчеркнул, что всегда будет делать все необходимое для защиты простых людей.

Безопасность дома. Сила за рубежом,
– резюмировал Кир Стармер.

О чем сообщает правительство страны?

В пятницу, 9 мая, на сайте британского правительства появилось сообщение, что на "теневой флот" России будет наложен крупнейший в истории пакет санкций, чтобы усилить давление на Путина и защитить критически важную национальную инфраструктуру Великобритании и Европы. Правительство введет санкции против до 100 нефтяных танкеров, которые являются ключевыми элементами "теневой флотилии" Путина и с начала 2024 года перевезли грузов на более чем 24 миллиарда долларов.