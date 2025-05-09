Кир Стармер объявил о самом большом пакете санкций против России

Угроза, которую представляет Россия для национальной безопасности, не может быть недооценена. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Великобритания вводит санкции против России

В частности он объявил о введении крупнейшего пакета санкций, передает 24 Канал со ссылкой на Стармера в Х.

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Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о самом большом пакете санкций на сегодня,

– написал британский премьер-министр.

Он подчеркнул, что всегда будет делать все необходимое для защиты простых людей.

Безопасность дома. Сила за рубежом,

– резюмировал Кир Стармер.