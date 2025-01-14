Санкции против России: Зеленский согласовал новые ограничения в отношении финансового сектора

Президент Украины Владимир Зеленский вечером ввел новые санкции против финансового сектора России. Санкции коснулись 140 субъектов.

Зеленский подписал новые документы по российским санкциям

Об этом он сообщил вечером, 13 января пишет 24 канал со ссылкой на обращение президента страны.

Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России. 140 различных субъектов,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что власти Украины и в дальнейшем работать с партнерами, чтобы согласовать давление на врага. А санкции, согласно словам Владимира Зеленского, это один из самых эффективных инструментов справедливого давления на Россию и всех, кто с ней связан или работает на войну.

Так в указе №24, который подписал украинский президент, говорится о том, что новые санкции введены:

в отношении 75 физических лиц, которые являются гражданами России:

63 юридических лиц, которые зарегистрированы в стране-агрессоре,

до двух - на Британских Виргинских Островах.

Важно! Санкции против российских юридических и физических лиц будут действовать 10 лет.