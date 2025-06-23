Новый пакет санкций против России заблокировали Венгрия и Словакия

Против новых санкций от ЕС проголосовали Венгрия и Словакия. По словам представителя одной из стран, это сделали в ответ на план отказа от российских энергоносителей.

Почему Венгрия и Словакия против санкций

Венгрия и Словакия помешали принятию санкционного пакета, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Смотрите также Орбан рискует потерять власть в Венгрии весной 2026 года, – Bloomberg

Он заявил, что его страна больше не готова помогать Украине. Это было сделано в ответ на план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей. В Венгрии считают, что запрет покупать дешевые российские газ и нефть противоречит предыдущим договоренностям.

Мы не позволим отправлять деньги венгров в Украину. Мы не готовы способствовать никакой новой финансовой поддержке, никаким новым поставкам оружия, никаким новым военным операциям,

– подчеркнул Сийярто.

Он сказал, что Венгрия будет продолжать отстаивать свои национальные интересы независимо от давления со стороны Брюсселя.

План отказа от российского топлива

ЕС обязался отказаться от российских ископаемых видов топлива до 2027 года. Поставки российского трубопроводного газа уменьшились с 2022 года. Но ЕС в прошлом году увеличил импорт российского сжиженного природного газа, и на 2024 год на Россию приходилось 19% общих поставок газа и СПГ в Евросоюз.

Еврокомиссия не указала, какие именно инструменты она планирует предложить для ускорения отказа от российской энергии. В то же время аналитики брюссельского аналитического центра Bruegel предложили ввести тарифы на импорт российского газа.

ЕС заявил, что будет рассматривать возможность покупки большего количества СПГ из США. В то же время Трамп отметил, что продажа энергии в Европу будет ключевым направлением его администрации в попытках устранить торговый дефицит с ЕС.

Американский СПГ помог восполнить недостаток российских поставок в Европе во время энергетического кризиса 2022 года. В прошлом году США стали третьим по величине поставщиком газа в Европу после России и Норвегии, которая является главным поставщиком.