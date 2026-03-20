Надежда только на Европу: Зеленский прокомментировал снятие санкций с России и Беларуси

Сейчас Соединенные Штаты Америки начали активно снимать или смягчать санкции как с России, так и с Беларуси. Однако ограничения, которые ввел Европейский Союз против Москвы и Минска, пока остаются в силе.

Что Зеленский считает относительно изменений санкций в отношении России и Белоруссии?

Ситуацию в частности прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, о чем сообщает 24 Канал.

Владимир Зеленский отметил, что это "100% ослабление" давления как на агрессора, так и на его союзника.

Владимир Зеленский Президент Украины Безумно, мы очень рассчитываем, что, по крайней мере, наши европейские партнеры не будут снимать санкции.

Напомним, что Соединенные Штаты приняли смягчение санкций против нефти России. Об этом в частности сообщал министр финансов США Скотт Бессент в соцсети Х.

Причиной такого решения стало желание "обуздать" мировые цены на нефть. Стоимость нефтепродуктов начала стремительно расти на фоне событий на Ближнем Востоке.

Однако есть важный нюанс. Разрешение будет действовать только в течение 30 дней. Разрешение вступило в силу с 12 марта текущего года. Оно будет действовать до полуночи 11 апреля.

Обратите внимание! Речь идет именно о времени по Вашингтону.

Кроме того, в четверг, 19 марта, стало известно, что Соединенные Штаты снимают санкции с некоторых банков и предприятий Беларуси. Более того, это произойдет достаточно быстро. О подобном решении рассказал специальный представитель президента Соединенных Штатов Джон Коул.

Таким образом, ограничения будут сняты с таких учреждений:

Министерства финансов страны; Банка развития Беларуси; Белинвестбанка.

Важно! Из санкционного списка Соединенных Штатов будут исключены "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий".

