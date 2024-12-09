ЕС просит смягчить санкции США против российского "Газпромбанка"

Европейский Союз ведет переговоры с США о смягчении санкций против российского "Газпромбанка". Европейские правительства и компании выразили обеспокоенность, что такие ограничения могут угрожать безопасности поставок в регионе.

Почему ЕС просит смягчения санкций

Дискуссии продолжаются даже после того, как президент России Путин отменил требование об использовании исключительно "Газпромбанка" для расчетов за российский газ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Угрозы от Обрана: венгерский лидер планирует ветировать бюджет ЕС

Поэтому, сейчас обсуждаются возможные способы смягчения санкций.

Интересно! Во время переговоров рассматриваются варианты, в частности, вопрос о законности платежей через люксембургский филиал "Газпромбанка" или использование других платежных каналов.

Несмотря на то, что указ Путина об отмене требования осуществлять платежи через "Газпромбанк" успокоил европейский газовый рынок, он усложнил платежную систему еще больше.

Заметьте! В прошлом месяце США ввели санкции против российского банка, поскольку он увеличил усилия для наказания Москвы за войну в Украине.

Согласно новому указу Путина, иностранные покупатели теперь имеют возможность использовать другие банки для конвертации валют в рубли перед переводом платежей. Однако "Газпромбанк" до сих пор остается единственным уполномоченным учреждением для выполнения этих финансовых операций.