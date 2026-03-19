США снимают санкции с ключевых белорусских банков и компаний-гигантов

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Джон Коул голосил о снятии санкций с нескольких белорусских банков, а также предприятий. Это произошло во время его визита в Минск.

Что известно о снятии санкций с Беларуси?

Речь идет о тех предприятиях, производящих калийные удобрения, о чем Джон Коул сказал во время пресс-конференции, о чем передает белорусское медиа "Пул Первого".

Представитель Дональда Трампа сообщил, что ограничения будут сняты:

с белорусского Министерства финансов; Банка развития Беларуси; Белинвестбанка.

Кроме того, из санкционного списка США будут исключены "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий", которые являются главными производителями калийных удобрений.

Заметьте! Спецпредставитель президента США заявил, что отмена ограничений произойдет быстро.

Напомним, что новости о "Белорусской калийной компании" и "Беларуськалии" были известны еще в 2025 году. Об этом, в частности, писали в Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить санкции с немедленным вступлением в силу,

– говорится в материале.

В тексте подчеркивалось, что США могут и дальше ослаблять ограничения по мере нормализации отношений с Беларусью – вплоть до полного снятия санкций.

Это заявление прозвучало на фоне попыток Трампа восстановить отношения с Александром Лукашенко.

Обратите внимание! Беларусь находится под западными санкциями, в том числе со стороны США. В частности, в 2022 году Лукашенко разрешил российским войскам вторгнуться в Украину с территории Беларуси.

