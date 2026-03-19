США снимают санкции с ключевых белорусских банков и компаний-гигантов
- США снимают санкции против Белоруссии, в частности банков и ключевых предприятий, включая "Белорусскую калийную компанию" и "Беларуськалий".
- Это решение принято на фоне попыток восстановить отношения с Александром Лукашенко, что указывает на возможное дальнейшее ослабление ограничений.
Специальный представитель президента Соединенных Штатов Джон Коул голосил о снятии санкций с нескольких белорусских банков, а также предприятий. Это произошло во время его визита в Минск.
Что известно о снятии санкций с Беларуси?
Речь идет о тех предприятиях, производящих калийные удобрения, о чем Джон Коул сказал во время пресс-конференции, о чем передает белорусское медиа "Пул Первого".
Представитель Дональда Трампа сообщил, что ограничения будут сняты:
- с белорусского Министерства финансов;
- Банка развития Беларуси;
- Белинвестбанка.
Кроме того, из санкционного списка США будут исключены "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий", которые являются главными производителями калийных удобрений.
Заметьте! Спецпредставитель президента США заявил, что отмена ограничений произойдет быстро.
Напомним, что новости о "Белорусской калийной компании" и "Беларуськалии" были известны еще в 2025 году. Об этом, в частности, писали в Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп распорядился отменить санкции с немедленным вступлением в силу,
– говорится в материале.
В тексте подчеркивалось, что США могут и дальше ослаблять ограничения по мере нормализации отношений с Беларусью – вплоть до полного снятия санкций.
Это заявление прозвучало на фоне попыток Трампа восстановить отношения с Александром Лукашенко.
Обратите внимание! Беларусь находится под западными санкциями, в том числе со стороны США. В частности, в 2022 году Лукашенко разрешил российским войскам вторгнуться в Украину с территории Беларуси.
Что еще известно по Украине?
- Напомним, что Европейский Союз наоборот – продлив санкции против Беларуси. Они продлятся, по меньшей мере, еще один год.
- Сама же Украина в этом году ввела санкции против Александра Лукашенко. Это произошло в среду, 18 февраля.