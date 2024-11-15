Европейский Союз должен пересмотреть санкции против России. Иначе, по мнению Орбана, страны Европы столкнулись с проблемой, которую невозможно решить другими методами.

Почему ЕС должен пересмотреть санкции против России

Заявление о пересмотре санкций сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, об этом передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Премьер подчеркнул, что подобные цены на энергоносители препятствуют экономической конкурентоспособности блока.

Цены на энергоносители необходимо снизить любыми способами. Это означает, что санкции нужно пересмотреть, поскольку при нынешней политике санкций цены на энергоносители не будут ниже,

- сказал Орбан.

Венгерский политик добавил, что американские компании платят четверть суммы. В то же время их европейские коллеги тратят средства на газ и электроэнергию. Виктор Орбан назвал это недостатком, который невозможно преодолеть другими средствами.

Деятельность Орбана и его позиция относительно войны России против Украины В Reuters отметили, что после того, как Россия вторглась в Украину в начале 2022 года, Орбан стал резким критиком санкций ЕС против Москвы, а также финансовой и военной поддержки блоком своего соседа.

Важно! Страны Западной Европы приложили серьезные усилия, чтобы отказаться от российской энергии. Однако Венгрия получает 80-85% газа из России. В то же время 80% поставок сырой нефти также поступает от ее бывшего коммунистического союзника.