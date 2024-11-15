Чому ЄС має переглянути санкції проти Росії

Заяву про перегляд санкцій зробив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, про це передає 24 Канал з посилання на Reuters.

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Прем'єр наголосив, що подібні ціни на енергоносії перешкоджають економічній конкурентоспроможності блоку.

Ціни на енергоносії необхідно знизити будь-якими способами. Це означає, що санкції потрібно переглянути, оскільки за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не будуть нижчими,

— сказав Орбан.

Угорський політик додав, що американські компанії платять чверть суми. Водночас їхні європейські колеги витрачають кошти на газ і електроенергію. Віктор Орбан назвав це недоліком, який неможливо подолати іншими засобами.

Діяльність Орбана та його позиція щодо війни Росії проти України У Reuters зазначили, що після того, як Росія вторглась в Україну на початку 2022 року, Орбан став різким критиком санкцій ЄС проти Москви, а також фінансової та військової підтримки блоком свого сусіда.

Важливо! Країни Західної Європи доклали серйозних зусиль, щоб відмовитися від російської енергії. Однак Угорщина отримує 80-85% газу з Росії. Водночас 80% поставок сирої нафти також надходить від її колишнього комуністичного союзника.