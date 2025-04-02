В Сенате США требуют жестких санкций против России: уже готов законопроект

В Сенате США выступили с двухпартийным законопроектом о санкциях против России. Они призваны стимулировать переговоры о мирном соглашении между Москвой и Киевом.

Часть Сената, возглавляемая сенаторами Линдси Грэмом, республиканцем из Южной Каролины, и Ричардом Блюменталем, демократом из Коннектикута, 1 апреля представила двухпартийный законопроект о введении санкций против России, если Кремль откажется вести переговоры о мирном соглашении для прекращения войны в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Times.

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Демократы и республиканцы хотят давить на Путина

Из 50 сенаторов-соавторов законопроекта ровно половина являются республиканцами. Это свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке.

Доминирующее мнение в Сенате США заключается в том, что Россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия Путина должны немедленно прекратиться, а в будущем быть сдержанными,

– заявили сенаторы в совместном заявлении.

Сенатский законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и субъектов, которые поддерживают агрессию Кремля в Украине.

Санкции будут введены, если мирные переговоры провалятся или если соглашение будет заключено, но нарушено Россией. Это может стать определенной гарантией для Зеленского, который заявлял, что хочет, чтобы защита от нового военного вторжения России была заложена в соглашении. Среди возможных санкций – 500-процентный тариф на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

"Они жесткие по определенной причине", – объяснили сенаторы, ссылаясь на нарушение Россией предыдущих соглашений по суверенитету Украины.

"Эти санкции против России готовы к применению и получат значительную двухпартийную и двухпалатную поддержку, если будут вынесены на голосование в Сенат и Палату представителей", – уверены инициаторы законопроекта.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о том, что Путин тянет время с переговорами, и выразил готовность применить против России санкции.