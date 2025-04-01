Об этом украинский лидер заявил во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, сообщает 24 Канал.

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Украина ожидает сильные шаги от США по усилению санкций против России

Из-за случаев нарушения Россией договоренностей о прекращении ударов по энергетике, Украина хочет, чтобы международные партнеры усилили санкции. Страны не отслеживают нарушения из-за отсутствия мониторингового процесса на высоком уровне. Зато Украина почти ежедневно передает США информацию о нарушении договоренностей с Россией относительно ударов по энергетике.

Я считаю, что мы подошли к моменту увеличения санкционного воздействия. Потому что я считаю, что "русские" нарушают то, что они пообещали Америке. По крайней мере то, что Америка сказала нам и публично... Мы очень надеемся, что президент Трамп, у него есть все эти соответствующие инструменты, чтобы усилить санкционный диск на российскую сторону,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что для противодействия России мало только слов, а нужны действия в виде санкций. Ведь Россия не выполняет то, о чем договаривалась с США.

И тогда, если каждая из наших сторон будет выполнять свои обещания и будет давить выполнением своих обещаний на Россию, и тогда мы действительно сможем иметь справедливый мир в этом году,

– сказал президент.

Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что зол на Владимира Путина из-за того, что он не принимает предложения американской стороны по заключению мира в Украине. Он говорил, что введет вторичные тарифы или даже на российскую нефть, если не удастся договориться о прекращении кровопролитной войны. Ведь именно этого уже длительное время стремится Дональд Трамп.