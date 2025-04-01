Однако Украина будет иметь аргументы, чтобы доказать свою непричастность. Это 24 Каналу отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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У Украины есть доказательства

Александр Мусиенко отметил, что больше недели нет официальных сообщений от Генштаба ВСУ или заявлений российских губернаторов, руководителей областей, регионов о том, что над территорией России что-то пролетает и работает ПВО. Украина воздерживается от нанесения ударов по стране-агрессору дальнобойными дронами.

Мотивация заключается в том, чтобы не было обвинений, что Украина что-то сейчас провоцирует и не желает наступления реального прекращения огня. В этой ситуации это идет нам в актив. Хотя мы имели право это делать, потому что враг в это время наносил удары. Они говорят, что они не бьют по энергетике. Мы тоже можем не бить по энергетике. На территории России хватает военных объектов, которые могут становиться потенциальной целью для наших беспилотников,

– подчеркнул он.

В таком случае Украина может сказать, что если мы не наносили ударов в течение определенного времени, то зачем нашим защитникам это делать, когда враг этого не делает. Также наше государство имеет возможности технической разведки. Можно увидеть активность беспилотников, когда их много, когда они могут набирать определенные высоты, какие они.

Но здесь вопрос в том, что вся аргументация и предоставление информации идет постфактум. Всегда действуют соответствующие органы национальной безопасности и обороны, когда они имеют все подтверждения, которые нужно собрать, тогда и предоставляются. Россия может рассчитывать именно на эмоциональный эффект, на то, что сейчас они что-то вбросят в информационное пространство, и это могут подхватить в Белом доме,

– предположил военнослужащий.

В частности, была ситуация, когда Россия распространила фейк о том, что украинские войска якобы попали в "окружение" в Курской области. Затем об этом говорил президент США Дональд Трамп. Хотя, по информации многих мировых СМИ, американская знала реальную ситуацию и информировала американского лидера и его команду. Россия хочет вызвать эмоции.

Россия хочет спровоцировать президента США на определенные спонтанные шаги, которые могут быть приняты, исходя из того, что произойдет. Поэтому в этом основные угрозы. Но для нас в этой ситуации плюсом является то, что у нас всегда есть доказательства того, что мы не атакуем и придерживаемся сейчас режима прекращения огня, что касается энергетики,

– подчеркнул Мусиенко.

По его словам, этот фактор, другие аргументы, данные разведки, которые Украина может получать и продемонстрировать, являются поддержкой позиции нашего государства.