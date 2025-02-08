Какие льготы можно получить родственникам погибшего военного по серому удостоверению

В Украине семьи военных, которые погибли во время защиты страны, могут получить льготы. Для этого они получают удостоверение черного или серого типа, по которому определены различные типы льгот.

Кому из родственников выдается серое удостоверение

Известно, что родственники военного, погибшего в связи с защитой Родины или при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий, могут получить серое удостоверение.

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Среди родственников, которые могут получить право на получение льгот есть родители военного, один из супругов, дети и тому подобное. По данным общественной организации "Veterans HUB ODESA", передает 24 Канал, родственникам для получения серого удостоверения нужно иметь следующие документы:

заявление,

свидетельство о смерти военного/военного,

документы о непосредственном участии погибшего в боевых действиях,

паспорт заявителя,

идентификационный код заявителя,

документы, которые подтверждают степень родства заявителя с погибшим.

Важно! В перечень льгот, которые могут получить родственники, входят: бесплатные лекарства по рецептам врачей, бесплатное первоочередное протезирование зубов, бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением, 50% скидки за квартплату, 50% за коммунальные услуги и тому подобное.